Mercedes González se desmiente en directo: niega las reuniones con Leire Díez… y las confirma dos párrafos después

Surrealismo mágico.

La directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, protagonizó uno de los comunicados más surrealistas de la legislatura.

En un texto remitido a última hora a los medios, la máxima responsable del Instituto Armado negó inicialmente haber mantenido reuniones cara a cara con Leire Díez, la exmilitante socialista conocida como la fontanera del PSOE, para terminar reconociendo hasta tres encuentros en el mismo documento.

El escrito, difundido por la propia Guardia Civil, llega después de que la UCO acreditara en el sumario del caso Leire Díez al menos tres reuniones presenciales entre ambas. Hasta ahora, tanto el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, como fuentes de Interior habían negado tajantemente cualquier contacto de este tipo.

En el primer tramo del texto, González aseguró que, salvo por whatsapp, que nunca mantuvo reuniones de trabajo ni recibió a Díez en la Dirección General de la Guardia Civil.

Sin embargo, a continuación detalló que conoció a Leire Díez durante su etapa como delegada del Gobierno en Madrid. Que tras su nombramiento como directora general mantuvieron un primer encuentro en una cafetería cercana a la sede de Guzmán el Bueno. Dura «apenas 15 minutos» y, según su versión, «no se habló de nada relacionado con el trabajo» que desempeña. Que hubo un segundo contacto (o posible segundo encuentro) y un tercero en el que Díez le pidió ayuda para readmitir al comandante Rubén Villalba, implicado en el caso Koldo. González afirma que rechazó de plano la petición y dio por finalizado el encuentro de inmediato.

«Tras este encuentro no vuelven a mantener ningún otro», concluye el comunicado, que insiste en que González «amás ha participado en ninguna operación contra ninguna unidad» ni ha interferido en investigaciones.

Mereces González, Directora General de la Guardia Civil, ha lanzado este comunicado sobre sus encuentros con Leire Díez. Veo cuatro incoherencias claras: 👉 En ningún momento explica por qué nos mintió afirmando que no se había reunido nunca con esa señora. 👉 Sobre el… pic.twitter.com/zCL9294HHr — Emilio Montilla (@EmilioMontilla_) June 5, 2026

El giro de Mercedes González contradice frontalmente la versión defendida horas antes por el propio Marlaska, quien había negado cualquier tipo de reuniones. También choca con el informe de la UCO, que documenta los contactos y señala que Leire Díez presumía ante otros investigados de tener «confianza» con la directora general.

Fuentes de la investigación apuntan que González incluso borraba los chats con Díez, lo que ha alimentado las sospechas sobre la naturaleza real de estos encuentros en plena investigación de la trama que presuntamente buscaba desestabilizar causas judiciales contra el PSOE y el Gobierno.