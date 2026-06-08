Palos a la sectaria Armengol por su bochornoso discurso frente al Papa: “Menudo cuajo”

La presidenta del Congreso, Francina Armengol, y el Papa León XIV interviene durante la visita del Pontífice al Congreso de los Diputados

Tienen la cara más dura que el hormigón.

En un acto institucional con la visita del Papa León XIV al Congreso de los Diputados, la presidenta de la Cámara, Francina Armengol, volvió a generar una oleada de críticas por utilizar su intervención para lanzar consignas políticas del PSOE, en un discurso sectario y fuera de lugar.

La periodista María Jamardo no se mordió la lengua al calificar el discurso como “lamentable”. Según Jamardo, Armengol colocó “sus premisas, sus consignas y su relato”, llegando a afirmar que las democracias están para mejorar la vida de todos y no “para el enriquecimiento de unos pocos”. “Tiene el cuajo de decirlo”, ironizó, sugiriendo que ese “enriquecimiento” podría aludir a sus propios compañeros de partido. Además, criticó el error de Armengol al hablar de “soberanía popular” en lugar de “soberanía nacional”, recordando que el Congreso es la sede de la soberanía nacional. “Qué vergüenza todo”, concluyó.

El discurso de Armengol, lamentable. Colocando sus premisas, sus consignas y su relato. Tiene el cuajo de decir que las democracias están para mejorar la vida de todos y no “para el enriquecimiento de unos pocos” que, entiendo, serán sus ex compañeros de partido… Por cierto,… — María Jamardo (@MariaJamardoC) June 8, 2026

El eurodiputado Hermann Tertsch fue aún más duro. Recordando que Armengol tiene “un pie y medio en la cárcel” por los casos que la salpican, señaló la hipocresía de que alguien en su situación se permita hablar de “lados correctos” de la historia. “Ella y la banda a la que pertenece tienen todas las papeletas para estar en el lugar correcto, el lugar que les corresponde”, escribió.

Armengol, con un pie y medio en la cárcel, se permite hablar aqui de lados correctos. Ella y la banda a la que pertenece tienen todas las papeletas para estar en el lugar correcto, el lugar que les corresponde. https://t.co/Gr8RKlLiBB

— Hermann Tertsch (@hermanntertsch) June 8, 2026

Por su parte, el analista Miguel Pader destacó la “desvergüenza” de Armengol al usar al Papa como “escudo” mientras la UCO y el sumario de los contratos sanitarios de Baleares la acorralan. “Resulta repulsivo ver a Francina Armengol dar lecciones de urgencia moral y pacifismo desde la tribuna del Congreso aprovechando la sotana de León XIV”, afirmó. Para Pader, hablar del “lado correcto” mientras la Guardia Civil investiga contratos sospechosos es “un ejercicio de hipocresía intolerable”.

LA DESVERGÜENZA DE ARMENGOL: USAR AL PAPA COMO ESCUDO MIENTRAS EL SUMARIO DE LA UCO LA ACORRALA 🚨🔥 Resulta repulsivo ver a Francina Armengol dar lecciones de urgencia moral y pacifismo desde la tribuna del Congreso aprovechando la sotana de León XIV. La presidenta de la… — Miguel Pader 🇪🇸 (@MPSnoserinde) June 8, 2026

El discurso de Armengol en el Congreso ante el Papa te vale igual para inaugurar un puente o un parque infantil. — Juan Navarrete (@NaavarreeteJuan) June 8, 2026

Las reacciones en redes no se han hecho esperar, con numerosos usuarios coincidiendo en calificar el discurso de Armengol como un mitin político disfrazado de intervención institucional, especialmente incómodo ante la figura del Pontífice. Críticas que se suman a las que ya arrastra la presidenta del Congreso por su gestión y los casos judiciales que la rodean.