Sánchez hace frente a su semana más dura antes del verano: Begoña y Zapatero rompen la cabeza al líder socialista

Pedro Sánchez encara la que se perfila como su semana más crítica desde que llegó a La Moncloa.

Tras una breve tregua marcada por la visita papal, el presidente del Gobierno socialista se enfrenta a un auténtico via crucis judicial y político que tiene como protagonistas a su esposa, Begoña Gómez, y a su mentor y expresidente, José Luis Rodríguez Zapatero. Ambas figuras, pilares emocionales e ideológicos del sanchismo, se convierten esta semana en fuente de enorme presión para un líder que ve cómo su “manual de resistencia” se pone a prueba como nunca.

El calendario es implacable. Este lunes 15 de junio, Begoña Gómez tiene una audiencia preliminar ante el juez Juan Carlos Peinado que podría derivar directamente en un juicio oral. Las investigaciones sobre presuntos delitos de corrupción, tráfico de influencias y malversación en torno a su actividad profesional y sus vínculos con empresas y entidades públicas han mantenido al matrimonio en el centro de la polémica durante meses. Para Sánchez, que siempre ha defendido públicamente a su esposa con vehemencia, esta cita judicial no es solo un trámite: representa un golpe directo a su imagen personal y a la estabilidad de su entorno más íntimo.

Semana intensa para el PSOE. pic.twitter.com/qe0mmMiJmy — Alvaro Gotxi (@agotxi) June 14, 2026

El miércoles y jueves, el foco se desplaza a la Audiencia Nacional, donde Zapatero declarará como imputado en el caso Plus Ultra. El expresidente, referente indiscutible para Sánchez, está siendo investigado por su presunto papel en una trama de tráfico de influencias relacionada con el rescate millonario de la aerolínea durante la pandemia. Las revelaciones del sumario, que incluyen conversaciones, amistades y movimientos financieros, han sacudido los cimientos del PSOE.

Esta doble presión —familiar y política— llega en un momento de máxima debilidad para el Ejecutivo. La semana incluye además la comparecencia en el Senado de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, por sus supuestas reuniones y gestiones relacionadas con el caso Koldo, y el goteo de informaciones sobre posibles registros y ampliaciones de investigaciones que afectan al corazón del PSOE. La sentencia del caso Ábalos podría caer en cualquier momento, cerrando un círculo de escándalos que va desde el hermano de Sánchez hasta los contratos y rescates controvertidos.

A las puertas del verano, Pedro Sánchez se juega mucho más que una semana complicada. Se enfrenta a la posibilidad de que los dos nombres que más han marcado su trayectoria —Begoña y Zapatero— se conviertan, por razones judiciales, en los que terminen rompiéndole la cabeza políticamente.