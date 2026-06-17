Sin argumentario y sin control: Diana Morant (PSOE) convulsiona La Moncloa por las joyas de Zapatero

No le dieron el argumentario.

O, sencillamente, lo extravió.

La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, provocó un nuevo terremoto en La Moncloa al defender públicamente a José Luis Rodríguez Zapatero con declaraciones realizadas este miércoles en los pasillos del Congreso de los Diputados, durante la sesión de control al Gobierno de Pedro Sánchez.

Las palabras de Morant, pronunciadas mientras Zapatero declaraba como investigado en la Audiencia Nacional por el caso Plus Ultra y las joyas, no seguían el argumentario oficial de Moncloa y generaron malestar interno en el Ejecutivo que había dado orden de no fijarse en lo que estaba sucediendo a unos cientos de metros de distancia de la Carrera de San Jerónimo.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, Morant afirmó sin titubeos que Zapatero daría explicaciones, pero que estaba facultado para poseer esas joyas:

El presidente Zapatero seguramente dará esas explicaciones. La pregunta es, ¿el presidente Zapatero es el único que puede tener pertenencias de alto valor que se tienen que declarar? Que ningún otro presidente del gobierno, ningún otro ministro del gobierno de España ha hecho nunca ninguna declaración de joyas.

Entonces, igual es verdad que hay que regular lo que es el perfil de expresidente del gobierno o de presidente del gobierno, y es lo que está proponiendo el gobierno de España. El gobierno de España ha propuesto una ley para los lobbies, ha propuesto leyes en esa voluntad que tiene el gobierno de España de tener cada vez más transparencia, más control sobre el ejercicio de la política y contra la corrupción. Pero también es verdad que esas leyes están bloqueadas en el Congreso de los Diputados.

Trató de desviar la cuestión hacia el expresidente José María Aznar:

Bueno, es que también le voy a decir, ¿y es ético que el señor Aznar diga el que pueda hacer que haga y se sonría justamente, prácticamente apuntándose una medalla sobre lo que está pasando y esa presión judicial que hay contra el Partido Socialista. Eso es ético?

Además, aseguró que si a ella le hubieran regalado unas joyas como las incautadas al expresidente, no las habría aceptado: