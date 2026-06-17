¡Qué hipócrita! La portavoz de Sánchez ataca a Ayuso por el empadronamiento para el transporte y se olvida de que se exige en otras regiones

No hay por dónde coger a este Gobierno.

La portavoz del Ejecutivo de Pedro Sánchez, Elma Saiz, cargó con dureza contra Isabel Díaz Ayuso por exigir el empadronamiento en la Comunidad de Madrid para obtener la Tarjeta de Transporte Público Personal (el abono transporte).

Según Saiz, esta medida convierte Madrid en «la casa de todos sus amigos ricos» y perjudica a estudiantes, trabajadores y familias. Sin embargo, omite un detalle incómodo: varias comunidades autónomas, incluidas algunas gobernadas por socialistas o de distinto signo, exigen exactamente lo mismo.

Desde el lunes 15 de junio de 2026, el Consorcio Regional de Transportes de Madrid exige certificado de empadronamiento para expedir nuevas tarjetas o duplicados. El objetivo, según el Gobierno regional, es garantizar que las bonificaciones —pagadas con dinero de los madrileños— beneficien principalmente a quienes residen y contribuyen en la Comunidad. Ayuso ha anunciado que se buscarán convenios con otras autonomías para no perjudicar a estudiantes de otras regiones.

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Elma Saiz no escatimó adjetivos: acusó a Ayuso de «restringir el transporte público» y de gobernar solo para «sus amigos ricos». El Ejecutivo central, que acaba de lanzar un plan de transporte joven con descuentos, se presenta como defensor de la «igualdad de oportunidades” frente a la “injusticia” madrileña.

Lo que Saiz y el Gobierno de Sánchez olvidaron mencionar es que Madrid no está sola en esta exigencia:

Navarra: Para obtener el Carné de Transporte Joven (destinado a jóvenes de 14 a 30 años con descuentos del 20% en autobuses interurbanos), es obligatorio estar empadronado en Navarra y presentar certificado de empadronamiento expedido en los últimos 3 meses.

Castilla y León: Exige empadronamiento para la tarjeta BUSCYL, que permite viajar gratis en autobuses de la Junta a los residentes.

Baleares: La tarjeta única de transporte en Mallorca requiere acreditar residencia (DNI o certificado de empadronamiento).

Ceuta y Melilla, La Rioja, Castilla-La Mancha (en convenios) y otras autonomías aplican requisitos similares para abonos bonificados, tarjetas jóvenes o descuentos a mayores.

Incluso en ciudades como Valencia, Toledo o Salamanca existen condiciones de empadronamiento para acceder a tarifas reducidas o gratuitas en transporte urbano. Y el propio Óscar Puente, ministro de Transportes, aplicó medidas similares cuando era alcalde de Valladolid.

¡Vamos a ver @SaizElma @desdelamoncloa, a ver si nos puedes aclarar algo! ¿Por qué te molesta que @IdiazAyuso @ComunidadMadrid exija el empadronamiento para el abono Transportes y ocultes que eso ya se pida en otras autonomías? pic.twitter.com/edORPC9mjF — Luis Rioja (@miescano351) June 17, 2026

Desde el Gobierno de Ayuso defienden que se trata de “sentido común”: los subsidios autonómicos deben priorizar a los residentes que sostienen con sus impuestos el sistema. No es razonable que cualquiera, independientemente de donde viva o contribuya, disfrute de descuentos financiados por los madrileños.

La oposición de izquierda (PSOE y Más Madrid) calificaron la medida de «discriminatoria», «excluyente» e incluso «racista», centrándose especialmente en su impacto sobre migrantes y estudiantes no empadronados. Ayuso replica que se mantendrán excepciones para familias numerosas y que se trabajará en convenios con otras comunidades.

Mientras Moncloa señala con el dedo a Madrid, evita mirar al resto del mapa autonómico donde la misma lógica se aplica sin que levante tantas ampollas.

Una vez más, el debate sobre el empadronamiento y el uso de recursos públicos revela el doble rasero habitual: lo que es sentido común en otras autonomías se convierte en ataque a los vulnerables cuando lo hace Ayuso.