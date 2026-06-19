La última cacicada de Marlaska no tiene precio: suspenden 30 días de empleo y sueldo a Alfredo Perdiguero por participar en un programa de televisión

Otra cacicada del titular de Interior.

Alfredo Perdiguero, subinspector de la Policía Nacional, vuelve a ser objetivo directo de Fernando Grande-Marlaska.

En una nueva muestra de lo que muchos consideran persecución sistemática contra los agentes críticos con la gestión del Gobierno, Interior impone una sanción de 30 días de suspensión de empleo y sueldo al policía por su participación en un programa de televisión en el año 2024.

Lo grave de todo es que ya fue expedientado por ese asunto, el expediente caducó y ahora, sorpresivamente, se reabre.

Perdiguero, conocido por su defensa sin ambages de las condiciones laborales de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado y por denunciar públicamente lo que considera politización y abandono de las instituciones por parte del Ejecutivo de Pedro Sánchez, acumula ya varias sanciones a lo largo de los años.

Su presencia habitual en medios —donde no se corta a la hora de señalar irregularidades, falta de medios o decisiones controvertidas del Ministerio— parece ser el principal delito a ojos de Marlaska.

Según fuentes cercanas al caso, la sanción se basa en participar en espacios televisivos sin la autorización preceptiva del Ministerio del Interior. Un requisito que, para muchos representantes sindicales, se aplica de forma selectiva: solo cuando las intervenciones resultan incómodas para el Gobierno.

El propio Perdiguero ya contó en el año 2025 en el programa ‘La Segunda Dosis’ (Periodista Digital) el acoso al que se vio sometido.

La última falta grave que me han metido por ir a Cuarto Milenio con @navedelmisterio sin pedir permiso, cuando ningún portavoz sindical pude permiso. Pasen y vean la democracia que tiene la Policía con Alfredo Perdiguero. pic.twitter.com/CPDPO7DnjB — Alfredo Perdiguero M. 🇪🇸 (@PerdigueroASP) June 14, 2025

Libertad de expresión vs. control institucional

«Primero presentamos un recurso de reposición advirtiendo de la irregularidad que se estaba cometiendo, pero no obtuvimos respuesta. Ante ese silencio, no nos ha quedado más remedio que acudir a los tribunales para que sea la vía contenciosa la que resuelva».

El enfrentamiento entre Perdiguero y la Dirección General de la Policía no es un episodio aislado. En los últimos años, diversos sindicatos policiales han denunciado lo que consideran un endurecimiento del régimen disciplinario respecto a las apariciones públicas de agentes. La participación en medios suele estar condicionada a autorizaciones previas, especialmente cuando se trata de temas sensibles o investigaciones en curso.

Sin embargo, existe un trasfondo ideológico y político nada desdeñable. Algunos sectores consideran que estas sanciones buscan acallar voces incómodas dentro del propio cuerpo. No es ningún secreto que Perdiguero ha sido crítico con determinadas políticas gubernamentales y con la gestión interna de recursos humanos en la Policía Nacional.

«Van a por mí. Esto no es una falta, es un castigo personal. Es dictar la ley desde dentro del cuerpo y aplicarla a su antojo. Si somos policías, debemos ser los primeros en cumplir la ley, no en retorcerla según convenga».

La denuncia presentada por Perdiguero podría marcar un antes y un después si prospera judicialmente. De momento, el juzgado aún no se ha pronunciado sobre la posible comisión del delito de prevaricación administrativa por parte del director general ni sobre otras imputaciones relacionadas con revelación de secretos.

Para la Policía Nacional, este caso supone un delicado equilibrio entre preservar la disciplina interna y evitar ser percibida como una institución opaca o excesivamente restrictiva con las opiniones personales de sus miembros. Para Perdiguero, además del impacto económico inmediato (20 días sin empleo ni sueldo), está en juego su proyección sindical y mediática.

En paralelo, este asunto se ha convertido en munición para el debate público sobre los límites a la libertad de expresión en funcionarios públicos. ¿Debe primar la imagen institucional sobre el derecho individual a opinar? ¿Son las redes sociales y los platós una extensión legítima del activismo sindical?