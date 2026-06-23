¡Qué bochorno! Sánchez reacciona a la pena de cárcel de Ábalos y Koldo grabándose un TikTok con consejos para sobrellevar el calor

Le da lo mismo ocho que ochenta.

En uno de los días más negros para el PSOE desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, al presidente le dio por salir por Peteneras.

El Tribunal Supremo, en la jornada del 22 de junio de 2026, condenó a José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión por liderar una organización criminal en el caso Koldo de las mascarillas. Su exasesor Koldo García ha recibido 19 años y ocho meses. La sentencia, por unanimidad, incluyó delitos de cohecho, malversación, tráfico de influencias y otros, relacionados con la adjudicación irregular de contratos millonarios durante la pandemia.

Horas después de conocerse el fallo, que sacudió los cimientos del sanchismo y provocó la exigencia inmediata de dimisión por parte de la oposición, el presidente del Gobierno elegió su particular manera de reaccionar a tan devastadora noticia: subir un TikTok con consejos para combatir la ola de calor.

«Bebe agua, ponte crema solar, evita hacer deporte en el exterior durante las horas más calurosas del día», recomendó Sánchez en el vídeo, como si nada hubiera pasado.

Pedro Sánchez está enfermo de poder. El mismo día en el que sale la sentencia del caso mascarillas y a sus compinches José Luis Ábalos y Koldo García le caen del orden de 24 y 19 años de cárcel, respectivamente, el figura se graba un TikTok con consejos para sobrellevar el calor. pic.twitter.com/e8xBy30WX6 — Luis Rioja (@miescano351) June 23, 2026

Mientras su exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE —uno de sus hombres de máxima confianza— encara dos décadas de cárcel, y su entorno más cercano se desmorona por la corrupción en la compra de material sanitario defectuoso, el presidente aparece sonriente en redes sociales dando lecciones de hidratación y protección solar.

El timing no pudo ser más elocuente. En lugar de comparecer, dar explicaciones o asumir alguna responsabilidad política por haber colocado y respaldado durante años a los condenados, Sánchez opta por el escapismo digital. Un clásico: cuando la realidad quema, mejor hablar del tiempo.