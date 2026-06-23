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EL PRESIDENTE DEL GOBIERNO NO DICE NI MEDIA SOBRE EL FUTURO CARCELARIO QUE LE ESPERA A QUIEN FUERA SU MANO DERECHA

¡Qué bochorno! Sánchez reacciona a la pena de cárcel de Ábalos y Koldo grabándose un TikTok con consejos para sobrellevar el calor

"Bebe agua, ponte crema solar, evita hacer deporte en el exterior durante las horas más calurosas del día"

Pedro Sánchez.
Pedro Sánchez.
Archivado en: Gobierno | Gobierno de España | José Luis Ábalos | Koldo García | Pedro Sánchez | Política | PSOE - Partido Socialista Obrero Español | Tribunal Supremo | Víctor de Aldama

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El Supremo, la corrupción y el temblor en los cimientos del sanchismo

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Le da lo mismo ocho que ochenta.

En uno de los días más negros para el PSOE desde que Pedro Sánchez llegó a La Moncloa, al presidente le dio por salir por Peteneras.

El Tribunal Supremo, en la jornada del 22 de junio de 2026, condenó a José Luis Ábalos a 24 años y tres meses de prisión por liderar una organización criminal en el caso Koldo de las mascarillas. Su exasesor Koldo García ha recibido 19 años y ocho meses. La sentencia, por unanimidad, incluyó delitos de cohecho, malversación, tráfico de influencias y otros, relacionados con la adjudicación irregular de contratos millonarios durante la pandemia.

Horas después de conocerse el fallo, que sacudió los cimientos del sanchismo y provocó la exigencia inmediata de dimisión por parte de la oposición, el presidente del Gobierno elegió su particular manera de reaccionar a tan devastadora noticia: subir un TikTok con consejos para combatir la ola de calor.

«Bebe agua, ponte crema solar, evita hacer deporte en el exterior durante las horas más calurosas del día», recomendó Sánchez en el vídeo, como si nada hubiera pasado.

Mientras su exministro de Transportes y exsecretario de Organización del PSOE —uno de sus hombres de máxima confianza— encara dos décadas de cárcel, y su entorno más cercano se desmorona por la corrupción en la compra de material sanitario defectuoso, el presidente aparece sonriente en redes sociales dando lecciones de hidratación y protección solar.

El timing no pudo ser más elocuente. En lugar de comparecer, dar explicaciones o asumir alguna responsabilidad política por haber colocado y respaldado durante años a los condenados, Sánchez opta por el escapismo digital. Un clásico: cuando la realidad quema, mejor hablar del tiempo.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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