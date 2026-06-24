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GOLPE AL SANCHISMO

Miércoles negro para Sánchez: ¡Acorralado en el Congreso y con Begoña entregando su pasaporte!

El socialista rinde cuentas el mismo día que su mujer rinde cuentas ante las medidas cautelares de Peinado

Pedro Sánchez y Begoña Gómez, imagen generada con IA para ilustrar la noticia
Pedro Sánchez y Begoña Gómez, imagen generada con IA para ilustrar la noticia PD
Archivado en: Begoña Gómez | Gobierno | José Luis Ábalos | Juan Carlos Peinado | Koldo García | Partidos Políticos | Pedro Sánchez | Periodismo | Política | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

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El día que Pedro Sánchez acudía para dar la cara en el Congreso de los Diputados por los múltiples casos de corrupción que salpican al PSOE se ha convertido en un auténtico calvario político y personal. Este 24 de junio de 2026, mientras el presidente del Gobierno intenta defenderse en el hemiciclo de las sombras que rodean a su partido, su esposa, Begoña Gómez, debe presentarse a las 18:00 horas en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid para entregar su pasaporte.

El juez Juan Carlos Peinado ha citado a Gómez y a su asesora Cristina Álvarez para notificarles formalmente las medidas cautelares impuestas tras el auto de apertura de juicio oral. La mujer del presidente deberá entregar no solo su pasaporte ordinario, sino informar si posee algún otro, ya sea diplomático o de otra nacionalidad. Se trata de una de las medidas cautelares más duras adoptadas en un caso de este perfil: prohibición de salir de España y comparecencias periódicas cada quince días.

Mientras Sánchez sube al estrado para hablar de “casos de corrupción que rodean al PSOE”, su esposa se encuentra en un juzgado rindiendo cuentas por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. Una doble imagen que pocos presidentes han tenido que soportar simultáneamente.

Este “miércoles negro” resume como pocas jornadas la tormenta perfecta que afronta Pedro Sánchez: presión parlamentaria por los escándalos que afectan a figuras del PSOE tras la sentencia del caso Koldo, un juicio inminente contra su esposa y una opinión pública cada vez más sensibilizada con los casos de supuesta corrupción.

La jornada marcará un antes y un después. Sánchez comparece rodeado de focos y micrófonos; Begoña Gómez lo hará ante la Justicia con un gesto simbólico de enorme carga política. Dos escenarios, un mismo día y un Gobierno que parece caminar al borde del precipicio. La legislatura entra en su fase más turbulenta y este 24 de junio quedará grabado como el día en que la realidad judicial y la realidad política colisionaron de forma brutal en el corazón del poder.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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