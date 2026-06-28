La moción del PP, VOX, Junts y UPN exigiendo elecciones a Sánchez ya tiene efectos políticos

Hay momentos en la política en que la acumulación de factores adversos alcanza un punto de inflexión a partir del cual el relato ya no puede ser gestionado por ningún equipo de comunicación, por muy hábil que sea.

Pedro Sánchez está en ese punto. El nudo que se ha ido apretando durante meses en torno a su presidencia no es el resultado de una conspiración mediática ni de una ofensiva judicial coordinada.

Es el resultado de que demasiadas cosas han salido a la luz al mismo tiempo y de que la suma de todas ellas dibuja un retrato que ya no admite la descripción de «casos aislados».

La moción aprobada esta semana en el Congreso, con 178 votos instando a Sánchez a someterse a una cuestión de confianza y 177 pidiendo su dimisión, no tiene efectos jurídicos…pero si políticos.

El ministro Félix Bolaños se apresuró a declarar que carece de «efecto político», mientras el hemiciclo resonaba con gritos de «dimisión» y el propio presidente abandonaba el Pleno entre clamores. L

a imagen de un presidente que huye del hemiciclo mientras su portavoz dice que no ha pasado nada es, en sí misma, la descripción más precisa posible del estado del Gobierno.

El número siete que persigue al tardosanchismo

La semana tiene una coincidencia numérica que ningún guionista habría tenido el descaro de escribir porque parecería demasiado obvia.

Siete magistrados del Tribunal Supremo han condenado a José Luis Ábalos, exministro de Transportes y antiguo número dos del PSOE, a 24 años y tres meses de prisión por su papel en la red de sobornos en contratos pandémicos del caso mascarillas. Una sentencia unánime. Siete jueces, ninguno en contra.

Siete diputados de Junts, los mismos que el 16 de noviembre de 2023 hicieron posible la investidura de Sánchez, votaron esta semana junto al PP, VOX y UPN para exigir su salida o su sometimiento a la confianza parlamentaria. Los mismos siete que lo pusieron, pidiendo que se vaya.

La coincidencia no es literaria. Es política. Y lo que dice es que el nudo se aprieta desde todas las direcciones simultáneamente: la justicia por un lado, los socios por el otro, la opinión pública por encima y la corrupción acumulada como sustrato permanente de todo lo demás.

La corrupción como marca estructural del PSOE

Lo que diferencia el momento actual de crisis anteriores que Sánchez ha sobrevivido es que la corrupción ha dejado de ser ruido ambiental para convertirse en el elemento definitorio del ciclo político que él encabeza. No es un caso. No son dos. Es un patrón documentado en sumarios que los jueces están convirtiendo en sentencias.

Ábalos: 24 años por sobornos en contratos durante la pandemia. Koldo García, su jefe de gabinete: 19 años y ocho meses. Zapatero, el mentor histórico del presidente: imputado por seis delitos en la Audiencia Nacional con joyas de 1,3 millones sin explicar en una caja fuerte, contratos millonarios en Bolivia y sociedades en paraísos fiscales. Begoña Gómez, su esposa: camino de juicio oral ante un jurado popular por tráfico de influencias, corrupción en los negocios y malversación. Santos Cerdán, su secretario de organización: imputado en la trama de las cloacas. El hermano del presidente: con contratos públicos millonarios sin trabajo verificable. La directora de la Guardia Civil: documentada dando instrucciones para que la UCO no fuera «proactiva» en investigaciones que afectaban al Gobierno.

Cada uno de esos casos, tomado por separado, podría presentarse como la excepción que confirma la regla. Juntos constituyen el sistema. Y la diferencia entre una excepción y un sistema es exactamente la diferencia entre un partido con un problema puntual y un partido cuya cultura organizacional ha normalizado el latrocinio como herramienta de gestión.

El PSOE que Sánchez ha construido es un partido donde el dinero público se desvía a través de contratos amañados, donde los escoltas de la primera dama son señalados por un juez como potenciales facilitadores de su fuga, donde la sede del partido es registrada por la UCO como centro neurálgico de una presunta organización criminal y donde el expresidente más relevante de la historia reciente del partido acumula más investigaciones judiciales que declaraciones de inocencia verificables.

Eso no es una crisis de imagen. Es una crisis de sustancia. Y la diferencia importa porque las crisis de imagen se gestionan con comunicación y las de sustancia se resuelven en los tribunales.

Las encuestas que Sánchez no puede ignorar

La moción del Congreso no es vinculante. Pero se alinea con una opinión pública que resulta cada vez más difícil de ignorar incluso para un presidente que ha demostrado una capacidad de resistencia al desgaste sin precedentes en la democracia española.

Aproximadamente el 70% de los ciudadanos considera que Sánchez debería dimitir o adelantar las elecciones ante los escándalos que rodean a su entorno. Una encuesta de SocioMétrica sitúa en el 74,4% la proporción de españoles que demanda elecciones generales inmediatas.

El dato más revelador no es el de la oposición, cuyo deseo de elecciones es obvio y esperable. Es el de los votantes del propio PSOE: más del 50% de los electores socialistas pide ya que Sánchez convoque elecciones o se someta a una cuestión de confianza. Solo el 44,3% prefiere mantener el calendario fijado para 2027.

Cuando la mayoría de tus propios votantes te pide que convoque elecciones, el problema ya no es la oposición.

Junts cambia de lado y Sánchez queda en minoría real

El movimiento de Junts esta semana tiene una dimensión que va más allá del voto concreto. Los posconvergentes han dejado claro que su relación de confianza con Sánchez está agotada. No han llegado al punto de apoyar una moción de censura liderada por Feijóo, que sería el paso definitivo, pero han cruzado una línea que hace tres meses parecía imposible: votar junto a PP y VOX para pedir la salida del presidente al que ellos mismos invistieron.

Eso sitúa a Sánchez en una posición parlamentaria que la literalidad constitucional no refleja bien. Formalmente sigue siendo presidente porque la Constitución no le obliga a acatar una moción no vinculante. Políticamente gobierna contra una mayoría absoluta del Congreso que incluye a sus propios socios de investidura. Es una posición que en cualquier democracia europea habría producido la convocatoria de elecciones inmediatas.

La coalición que esta semana ha votado contra Sánchez, desde el PNV hasta VOX, pasando por PP, Junts y UPN, supera los 180 escaños en algunas configuraciones. Es más que la mayoría que lo invistió. Y aunque esa coalición no se traduce en una moción de censura viable porque sus componentes tienen demasiadas diferencias programáticas para gobernar juntos, sí produce el mensaje político más contundente que el Congreso puede enviar sin disolver las Cortes.

El presidente que gobierna contra su propio Parlamento

España tiene en 2026 un presidente que sobrevive gracias a la literalidad de la Constitución en contra de la voluntad de la mayoría del Congreso, en contra de la voluntad de la mayoría de la opinión pública y en contra de la voluntad de la mayoría de sus propios votantes.

Ese es el retrato del tardosanchismo: un gobierno que ha agotado su legitimidad política aunque conserve su legalidad constitucional. Un partido marcado por la corrupción a todos los niveles, desde el expresidente mentor hasta la esposa del presidente, desde el exministro condenado hasta el secretario de organización imputado, desde la directora de la Guardia Civil hasta los contratos amañados de los organismos públicos.

El nudo se cierra. Aprieta desde la justicia, desde el Parlamento, desde los socios y desde la opinión pública. Y Sánchez, en el centro, sigue aplaudiendo mientras sus ministros dicen que no ha pasado nada.

La pregunta ya no es si el nudo se aprieta. Es cuánto tiempo puede resistir antes de que la asfixia política sea insostenible incluso para alguien que ha demostrado aguantar más de lo que nadie esperaba.