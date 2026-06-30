Begoña quiere irse de vacaciones: pide a Peinado viajar a la cumbre de la OTAN y a la graduación de su hija en Londres

La agenda de Begoña Gómez se entrelaza una vez más con el ámbito judicial. La esposa del presidente Pedro Sánchez ha solicitado al juez Juan Carlos Peinado el permiso necesario para viajar a la cumbre de la OTAN y, posteriormente, trasladarse a Londres con el fin de asistir a la graduación de su hija. En este nuevo capítulo, lo institucional, lo personal y lo judicial se entrelazan en un contexto políticamente delicado.

Es importante señalar que no se trata solo de un viaje aislado. Se trata de una serie de desplazamientos que presentan diferentes calendarios y, por consiguiente, interpretaciones distintas. La parte relacionada con la cumbre aliada se integra en la agenda pública y diplomática del presidente; sin embargo, el viaje a Londres tiene un carácter marcadamente privado. Y ahí radica el trasfondo: cada movimiento de la pareja presidencial es examinado minuciosamente, como si cada billete llevara consigo una carga política.

Qué ha solicitado exactamente

Autorización judicial para salir del país durante esos días.

para salir del país durante esos días. Asistencia a la cumbre de la OTAN , programada como parte del viaje de Pedro Sánchez .

, programada como parte del viaje de . Desplazamiento posterior a Londres para la graduación de su hija .

para la . Cobertura procesal que evite que su salida del país choque con las medidas que puedan estar vigentes por parte del juzgado.

La secuencia es relevante porque el caso de Begoña Gómez se ha convertido en un indicador del tira y afloja entre lo privado y lo público en La Moncloa, así como del escrutinio judicial. Cada solicitud, cada permiso y cada desplazamiento alimentan un debate que va más allá del simple hecho del viaje. La discusión no se centra únicamente en si puede viajar, sino también en cómo se interpreta ese viaje y qué implicaciones políticas puede tener cada desplazamiento.

Un caso que desgasta por acumulación

La novedad no radica tanto en el gesto como en su acumulación. Cuando una causa judicial comienza a ser objeto de seguimiento mediático, cualquier rutina pasa a ser noticia: una comparecencia, una solicitud, un permiso o un evento familiar. En este clima, cualquier viaje puede convertirse en una metáfora del contexto político actual. La oposición encuentra munición; el Gobierno enfrenta otro frente que debe gestionar; y el juez, quiera o no, se convierte en protagonista de una narrativa que ha trascendido lo meramente administrativo.

Este episodio también refuerza una idea incómoda para La Moncloa: la percepción de que la vida privada del entorno presidencial ya no es simplemente eso—vida privada—sino un material susceptible de ser utilizado en el debate político. En España, hasta un simple traslado a Londres puede transformarse en tema nacional. Y todo esto ocurre justo cuando llega el verano, añadiendo un toque absurdo a esta trama administrativa con pasajes ida y vuelta.

Lo que puede suceder ahora

Si el juez concede el permiso, podría restarle fuerza jurídica al asunto, aunque no política.

Si lo deniega, el caso podría adquirir una nueva dimensión conflictiva mediáticamente hablando.

Si lo condiciona, se abriría un terreno aún más complejo respecto a límites y excepciones.

Uno de los aspectos más destacados es cómo este viaje une dos escenarios muy diferentes: la solemnidad institucional de la OTAN con la intimidad familiar que representa una graduación en Londres. Política, protocolo y familia se encuentran así dentro de una misma maleta.