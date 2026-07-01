La doble vara de Margarita Robles: UME exprés a Venezuela y lentitud vergonzosa en Valencia

Tiene más cara que espalda.

Pero, sobre todo, una desmemoria de campeonato.

Y es que la ministra de Defensa, Margarita Robles, volvió a situarse en el centro de la polémica por actuar de manera diferente ante hechos que revestían la misma gravedad y, por tanto, ameritaban medidas de similar calado.

Mientras alabó la rápida intervención de la Unidad Militar de Emergencias (UME) en los terremotos de Venezuela, recordando que «ante una tragedia de esta magnitud no hay fronteras», resurgieron sus controvertidas declaraciones durante la DANA de Valencia, donde justificó la tardanza en desplegar a los militares alegando que «el Ejército no está para eso».

Y es que la hemeroteca deja más que tocada a una de las ministras más veteranas del sachismo.

En noviembre de 2024, tras la catástrofe provocada por la DANA que dejó cientos de muertos y desaparecidos en la Comunidad Valenciana, Robles mantuvo un pulso con las autoridades autonómicas.

La ministra argumentó en varias intervenciones que el despliegue de la UME requería una petición formal del entonces presidente Carlos Mazón y que las Fuerzas Armadas no tenían como misión principal intervenir en este tipo de emergencias en territorio nacional.

Sin embargo, este junio de 2026, tras los potentes terremotos en Venezuela, la respuesta ha sido radicalmente distinta.

En cuestión de horas, España movilizó efectivos de la UME, Robles visitó a los equipos en Torrejón de Ardoz (Madrid) antes de su partida y, días después, mantiene videoconferencias con los militares desplegados para transmitirles «orgullo» y asegurar que España y el mundo entero están con ustedes.

La ministra, rizando el rizo, llegó a ofrecer más efectivos si fueran necesarios para la búsqueda de desaparecidos, enfatizando la ausencia de fronteras ante el sufrimiento humano.