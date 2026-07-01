Santiago Abascal jalea el ‘desliz’ de Pedro Sánchez hablando sobre la inmigración en Extremadura

En Moncloa debe haber a estas horas una vacante en el equipo de asesores del ‘number one’.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, protagonizó un momento de sinceridad involuntaria al vincular de forma directa la baja presencia de inmigrantes en Extremadura con la mayor seguridad de la región y los precios más asequibles de la vivienda.

Unas declaraciones que el líder de VOX, Santiago Abascal, no tardaó en celebrar como «la primera verdad que el aprendiz de tirano dice en 7 años».

Durante un acto para defender su polémico plan de regularización masiva de migrantes, Sánchez utilizó Extremadura como ejemplo para intentar rebatir la relación entre inmigración e inseguridad.

Sin embargo, su argumento se volvió en contra:

Extremadura es la comunidad autónoma con menos población extranjera de España, apenas un 4%. Es también la región más segura de nuestro país y la que más barata tiene la vivienda, tanto para la compra como para el alquiler.

La primera verdad que el aprendiz de tirano dice en 7 años: la invasión migratoria trae inseguridad y destruye el mercado de la vivienda. https://t.co/3cXzoMixvs — Santiago Abascal 🇪🇸 (@Santi_ABASCAL) June 30, 2026

El presidente de VOX reaccionó con rapidez y contundencia a través de las redes sociales, destacando el ‘sincericidio’ del jefe del Ejecutivo.

Abascal interpretó las palabras de Sánchez como una admisión implícita de que la inmigración descontrolada genera inseguridad y presiona al alza los precios de la vivienda, algo que VOX lleva años denunciando.

«La primera verdad que el aprendiz de tirano dice en 7 años: la invasión migratoria trae inseguridad y destruye el mercado de la vivienda», señaló el líder de la formación de la calle Bambú, quien aprovechó el lapsus para reforzar su mensaje de «prioridad nacional» en el acceso a ayudas, sanidad y vivienda.

El desliz de Sánchez se produce en plena ofensiva del Gobierno por impulsar la regularización de cientos de miles de inmigrantes irregulares, una medida que VOX calificó de efecto llamada que solo beneficia a las mafias de tráfico de personas y agrava los problemas de los españoles (listas de espera sanitarias, colapso de servicios sociales y encarecimiento de la vivienda).

Extremadura, con uno de los porcentajes más bajos de población extranjera y tradicionalmente una de las regiones con menor incidencia delictiva, se ha convertido en el ejemplo incómodo para la narrativa oficial que presenta la inmigración como un factor exclusivamente positivo para la economía y la demografía.