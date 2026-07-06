El ridículo ultimátum del ‘comegambas’ de UGT a Pedro Sánchez provoca una oleada de risotadas

Tiene que estar Pedro Sánchez ‘temblando’.

Y es que con la ‘dura’ amenaza que ha recibido por parte de una de las dos principales plataformas sindicales de este país, al inquilino de La Moncloa debe estar que no le cabe un cacachuete por salva sea la parte.

Desde luego, lo de Pepe Álvarez, líder de la UGT, un ‘comegambas’ caviar, es para analizarlo con detenimiento.

Estando como está el Gobierno sanchista, al secretario general de los ugestistas solo se le ocurre lanzar un ultimátum que tendría como tope hasta el mes de agosto, justo cuando más de tres cuartas partes de España está a la playa, al chiringuito o a la búsqueda de destinos exóticos a lo largo y ancho del planeta:

Vamos a ver qué ocurre en julio. Es un ultimátum al Gobierno y en el mes de agosto, como ya nos habrá pasado el ultimátum, tomaremos medidas. ¿Qué medidas vamos a tomar? Yo no quiero amenazar a nadie. Quiero que haya constancia explícita de que los acuerdos se cumplen y que si no se cumplen tienen consecuencias. El otro día en la rueda de prensa las dos organizaciones sindicales lo hemos situado. Hay varias posibilidades que tenemos que desarrollar. Nosotros desde la UGT no descartamos ninguna porque este es un tema prioritario.

El cachondeo en redes sociales fue para verlo:

Y como alcalde vuestro que soy os debo una explicación y esa explicación os la voy a dar porque soy vuestro alcalde porque como alcalde vuestro que soy os voy a dar una explicación porque os la debo como vuestro alcalde… — +k2 (@K2Maskedos) July 5, 2026

¡Qué miedo, por Dios! Soy Sánchez y ya mismo estoy convocando elecciones. Con este nivel de amenazas, ni la mafia ni la camorra. Creo que las carcajadas se han escuchado desde La Moncloa, pasando por La Mareta y hasta en Ferraz. ¡Por favor, que tío más ridículo el comegambas! — Luis Rioja (@miescano351) July 6, 2026

Qué valor ! seguro que va a renunciar a las gambasuvenciones. 🤣🤓🤣 pic.twitter.com/4mwzHxCtyK — Escalopius (@Escalopius) July 5, 2026

Los comegambas de CCOO y UGT oliendo la carroña sanchista a ver qué logran sacar pic.twitter.com/vg2prOCg9m — Claudio Ochoa (@claudioochoa) July 5, 2026

Debe de ser que a estos comunistas sin trabajar les deben unos cuántos cientos de gambas y quieren cobrar antes de que se vaya. Todos queriéndose llevar tajada de los españoles. El asco que dan es de dimensiones estratosféricas. Los españoles les traen al pairo, no cabe duda.🤨 — Passerina rositae 💧🍀🍁🐝🍋🇪🇸🇭🇳🇺🇲🇨🇺🇬🇧 (@Asuncionmaria91) July 5, 2026

Este ya ve que el futuro se le va a poner muy negro y quiere ir haciéndose el bueno, el antisanchismo.

Se ha pegado 7 años panzaarriba sin salir a la calle por nada y ahora viene en plan machote.

COMEGAMBAS…. FUERA SUBVENCIONES!! — Muclarito 🇪🇸💚♣️⚡️🔦 (@muclarito) July 5, 2026

¡Es un ultimátum!

El abuelo se pone bravo y el del pendiente pone cara de interesante y asiente con la cabeza. — Mosquetino (@Mosquetino) July 5, 2026