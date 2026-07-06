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PEPE ÁLVAREZ Y SUS AMENAZAS DE CARTÓN PIEDRA

El ridículo ultimátum del ‘comegambas’ de UGT a Pedro Sánchez provoca una oleada de risotadas

"Es un ultimátum al Gobierno y en el mes de agosto, como ya nos habrá pasado el ultimátum, tomaremos medidas"

Pepe Álvarez y Pedro Sánchez.
Pepe Álvarez y Pedro Sánchez.
Archivado en: Gobierno | Gobierno de España | Pedro Sánchez | Pepe Álvarez | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

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Gambas sindicales y liberados comegambas

Hasta los 'comegambas de UGT se indignan por la indemnización de 60.000 euros a un sindicalista de Tragsa a horas de jubilarse

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Y es que con la ‘dura’ amenaza que ha recibido por parte de una de las dos principales plataformas sindicales de este país, al inquilino de La Moncloa debe estar que no le cabe un cacachuete por salva sea la parte.

Desde luego, lo de Pepe Álvarez, líder de la UGT, un ‘comegambas’ caviar, es para analizarlo con detenimiento.

Estando como está el Gobierno sanchista, al secretario general de los ugestistas solo se le ocurre lanzar un ultimátum que tendría como tope hasta el mes de agosto, justo cuando más de tres cuartas partes de España está a la playa, al chiringuito o a la búsqueda de destinos exóticos a lo largo y ancho del planeta:

Vamos a ver qué ocurre en julio. Es un ultimátum al Gobierno y en el mes de agosto, como ya nos habrá pasado el ultimátum, tomaremos medidas. ¿Qué medidas vamos a tomar? Yo no quiero amenazar a nadie. Quiero que haya constancia explícita de que los acuerdos se cumplen y que si no se cumplen tienen consecuencias. El otro día en la rueda de prensa las dos organizaciones sindicales lo hemos situado. Hay varias posibilidades que tenemos que desarrollar. Nosotros desde la UGT no descartamos ninguna porque este es un tema prioritario.

El cachondeo en redes sociales fue para verlo:

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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