El verano abrasador de Sánchez y Begoña: las 24 horas más complicadas para los inquilinos de Moncloa

A menos de 24 horas del despegue del avión oficial que trasladará a la delegación española a la Cumbre de la OTAN en Ankara, el Palacio de la Moncloa vive uno de sus momentos más tensos y surrealistas del verano. Pedro Sánchez y su esposa, Begoña Gómez, enfrentan una incertidumbre judicial que eclipsa la agenda internacional del presidente: el juez Juan Carlos Peinado aún no ha decidido si autoriza a Gómez a acompañar a su marido al importante encuentro atlántico ni si le permite viajar a Londres para asistir a la graduación de su hija.

La situación es especialmente delicada. A finales de junio, el magistrado impuso medidas cautelares a Begoña Gómez tras enviarla a juicio oral por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, malversación y apropiación indebida. Entre ellas destacan la retirada del pasaporte, la prohibición de salir de España y la obligación de comparecer quincenalmente ante el juzgado. La defensa recurrió estas medidas, pero la Audiencia Provincial no las resolverá hasta el 13 de julio, por lo que la resolución sobre los viajes pendientes recae directamente en Peinado.

En su escrito al juez, Gómez detalla que el desplazamiento a Ankara se realizaría en el avión oficial junto a la delegación española y con el equipo de seguridad que protege habitualmente al presidente, garantizando así “la absoluta seguridad de todos los desplazamientos”. El regreso sería en vuelo comercial. Sin embargo, la acusación popular ha mostrado una “oposición definitiva y total”, argumentando un “fundado riesgo de fuga”. Turquía, al no formar parte de la Unión Europea ni del sistema de orden europea de detención, complicaría cualquier eventual extradición, según su criterio. La concatenación de viajes (Ankara y Londres) aumentaría aún más ese riesgo, añaden.

Estas 24 horas se convierten en un símbolo del verano más abrasador para la pareja presidencial. Mientras Sánchez debe representar a España en una cumbre clave de la OTAN en un contexto geopolítico complejo, la sombra del caso judicial planea sobre Moncloa. Fuentes del Ejecutivo insisten en que se trata de una “estrategia de acoso y derribo” y confían en que el juez autorice los desplazamientos con las garantías oportunas. No obstante, la oposición ya utiliza la imagen para cuestionar la credibilidad del Gobierno.

El caso Begoña Gómez, abierto en abril de 2024, ha evolucionado con ampliaciones de la investigación. Ahora, con el juicio oral a la vista, cada movimiento de la esposa del presidente se examina con lupa. La graduación de su hija en Londres, un momento familiar íntimo, se transforma en otro elemento de tensión pública. Este episodio llega además en medio de otras tormentas judiciales que rodean al PSOE: la imputación de la directora de la Guardia Civil, Mercedes González, en el caso Leire Díez, la condena a José Luis Ábalos y las causas que afectan al hermano de Sánchez.

Mientras el reloj corre hacia el despegue, en Moncloa se vive una cuenta atrás cargada de nerviosismo. Un verano que, lejos de ser de descanso, se ha convertido en un auténtico campo de minas judicial y político.