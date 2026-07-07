Óscar Puente carga contra la prohibición de que Begoña Gómez viaje a Turquía y acaba insultando gravemente al juez Peinado

No es novedad que el exalcalde socialista de Valladolid vomite odio en redes sociales-

Así que después de la decisión judicial respecto de la mujer de Pedro Sánchez, parecía de cajón que el ministro de Transportes, Óscar Puente, iba a estallar contra el juez Juan Carlos Peinado.

El titular ministerial sacó todo su repertorio ante la decisión de prohibir a Begoña Gómez acompañar a su marido a la cumbre de la OTAN en Ankara (Turquía), aunque sí se le autorizase viajar a Londres para la graduación de su hija.

En un mensaje cargado de ironía y dureza en la red social X, Puente ridiculizó la tesis del auto judicial, que argumenta el riesgo de fuga al considerar que Turquía no forma parte del espacio de libertad, seguridad y justicia de la Unión Europea.

¿Os imagináis? El Presidente y su mujer van a la cumbre de la OTAN. Allí ella decide que se va a fugar de la justicia y no regresa de Turquía, regresando él solo y siguiendo como si tal cosa su labor presidencial en España. ¿Muy loco, no? Pues esa es la tesis que acoge el auto. — Óscar Puente (@oscar_puente_) July 6, 2026

El juez sustituto Antonio Viejo, mientras Peinado se encuentra de vacaciones, autorizó parcialmente la solicitud de Begoña Gómez.

Le permite viajar al Reino Unido entre el 8 y el 10 de julio de 2026 para asistir a la graduación de su hija, con la obligación de devolver el pasaporte al regresar el 13 de julio. Sin embargo, denegó el desplazamiento a Turquía, donde la esposa del presidente había sido invitada por cortesía institucional por Emine Erdoğan.

El magistrado argumentó que Gómez no tiene una intervención activa en la cumbre y recogió los argumentos de las acusaciones populares, que alertan del menor nivel de cooperación judicial con Turquía respecto a países de la UE o con acuerdos sólidos como Reino Unido (incluso post-Brexit).

Esta resolución llegó después de que el propio juez Peinado retirara el pasaporte a Begoña Gómez al abrir juicio oral contra ella por presuntos delitos de tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y malversación de caudales públicos. La medida cautelar incluyó también la prohibición de salir de España y comparecencias quincenales en el juzgado.

No es la primera vez que Óscar Puente arremete contra Peinado o, en este caso, el juez sustituto.

En esta ocasión, el ministro fue más allá de la ironía y ha acusado directamente al magistrado de «cobarde» por delegar la decisión en un juez sustituto mientras está de vacaciones.

El titular socialista ya había calificado anteriormente de «humillación» las medidas cautelares impuestas a Gómez y al propio Sánchez.