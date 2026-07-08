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DMOCRACIA, LA LÍNEA DE ROPA IMPULSADA DESDE LA MONCLOA

El nuevo despilfarro de Sánchez para conmemorar los 50 años sin Franco cuela de rondón la promoción de una marca de ropa gubernamental

Las prendas de marras van dentro de un montante que se dispara casi hasta los 15 millones de euros

Rivers y Sara Fructuoso.
Rivers y Sara Fructuoso.
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El Gobierno de Pedro Sánchez no deja de sorprender.

Ni tampoco de despilfarrar dinero a manos llenas.

Mientras los españoles aprietan el cinturón ante la inflación, los recortes encubiertos y una economía que sigue dando señales de agotamiento, Moncloa encuentra la fórmula perfecta para celebrar los 50 años de la muerte de Francisco Franco: crear su propia marca de ropa con dinero público.

Se llama DMOCRACIA. Sí, sin la letra ‘e’. Una colección cápsula de camisetas, sudaderas oversize y pantalones en tonos tierra con el lema ‘Cuando te vistes, te posicionas’.

Porque, al parecer, en 2026 la mejor forma de defender la democracia es luciendo una prenda pagada por todos los contribuyentes.

La iniciativa forma parte de las actividades del Comisionado para los ’50 años de España en libertad’. El Consejo de Ministros ya aprobó una transferencia de 14,6 millones de euros al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que dirige Ángel Víctor Torres. De ese montante salen, entre otras cosas, esta peculiar campaña de moda institucional.

Marketing de influencers con fondos públicos

Para difundir la marca, el Ejecutivo no ha escatimado: ha recurrido a influencers afines, entre ellas Marina Rivers, conocida por su simpatía hacia el PSOE, que ha posado con las prendas incluso en el Congreso de los Diputados. Otra creadora de contenido, Sara Fructuoso, también ha participado en la promoción.

Las prendas no se venden de forma comercial. Se promocionan en redes, se sortean y se usan como herramienta de pedagogía democrática dirigida especialmente a los jóvenes. Un publirreportaje en toda regla pagado con dinero de todos.

Mientras el Gobierno habla de acercar los valores democráticos a la generación Z, muchos españoles se preguntan por qué ese acercamiento tiene que pasar necesariamente por una colección de ropa creada desde el propio Ejecutivo y no, por ejemplo, por mejorar la educación, reducir el gasto superfluo o atender problemas reales como la vivienda, la sanidad o la seguridad.

Esta no es la primera polémica ligada a la conmemoración del 50 aniversario. El ciclo de actos lleva meses acumulando críticas por su coste total (que según algunas estimaciones ha superado los 20-28 millones entre 2025 y 2026) y por su evidente uso político.

Pero el lanzamiento de DMOCRACIA marca un nuevo nivel: ya no solo se trata de actos, exposiciones o conferencias. Ahora es moda ideológica con sello oficial. ‘Ser demócrata se lleva puesto’, parecen decir desde Moncloa. Lo que no dicen es que ese uniforme democrático lo estamos pagando los españoles, incluidos aquellos que no comulgan con la narrativa exclusiva del Gobierno sobre la Transición y la historia reciente.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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