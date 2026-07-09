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EL EJECUTIVO SE GASTA UN PASTIZAL

Los memes más desternillantes ante la nueva línea de ropa de Sánchez que usa como cortina de humo

Sánchez y sus socios deciden lanzar una colección de camisetas y sudaderas con lemas huecos sobre “democracia”

Memes en redes de la colección Dmocracia, línea de ropa del Gobierno Sánchez
Memes en redes de la colección Dmocracia, línea de ropa del Gobierno Sánchez
Archivado en: Begoña Gómez | Gobierno | Pedro Sánchez | Periodismo | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

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Marina Rivers.

La influencer de la línea de ropa del Gobierno Sánchez estalla ante las críticas y se compara con el Mundial y las luces de Navidad

La idiotez de este Gobierno no tiene límites y cada día que pasa nos sorprenden con alguna nueva locura.

Luego nos dicen que nuestros impuestos van destinados a la sanidad y educación… y un carajo. Moncloa ha encontrado la fórmula perfecta para celebrar los 50 años de la muerte de Francisco Franco: crear su propia marca de ropa con dinero público.

Se llama DMOCRACIA. Sí, sin la letra ‘e’. Una colección cápsula de camisetas, sudaderas oversize y pantalones en tonos tierra con el lema ‘Cuando te vistes, te posicionas’.

La iniciativa forma parte de las actividades del Comisionado para los ’50 años de España en libertad’. El Consejo de Ministros ya aprobó una transferencia de 14,6 millones de euros al Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática que dirige Ángel Víctor Torres. De ese montante salen, entre otras cosas, esta peculiar campaña de moda institucional.

Para difundir la marca, el Ejecutivo no ha escatimado: ha recurrido a influencers afines, entre ellas Marina Rivers, conocida por su simpatía hacia el PSOE, que ha posado con las prendas incluso en el Congreso de los Diputados. Otra creadora de contenido, Sara Fructuoso, también ha participado en la promoción.

Mientras los escándalos se acumulan —corrupción, nepotismo y el caso Begoña Gómez como punta de lanza de un auténtico escándalo de tráfico de influencias y posible corrupción—, Sánchez y sus socios deciden lanzar una colección de camisetas y sudaderas con lemas huecos sobre “democracia”. Es la enésima cortina de humo: en lugar de dar explicaciones, rendir cuentas o dimitir, prefieren convertir la crisis institucional en merchandising. Porque nada dice más de la salud democrática de un país que un Gobierno que, acorralado por sus propios casos, se pone a vender ropa en vez de asumir responsabilidades.

Tras conocer la noticia, las redes sociales se llenaron de memes y reacciones ante tal esperpento.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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