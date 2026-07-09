¡Un millón para masajes y pilates! Escrivá convierte el Banco de España en su spa particular

Es la noticia para indignarse durante todo el día.

Mientras millones de españoles aprietan los dientes ante la subida de impuestos, la inflación que no remite y unos salarios que no dan para llegar a fin de mes, José Luis Escrivá, exministro socialista y actual gobernador del Banco de España, decidió que lo que realmente necesita la institución es un auténtico centro de bienestar de lujo.

El Banco de España, bajo su mando, saca a licitación un contrato que roza el millón de euros, 943.736 euros exactamente, para ofrecer sesiones de fisioterapia, masajes terapéuticos y clases colectivas de pilates a su plantilla.

Todo ello bajo el sugerente nombre de ‘Escuela de Espalda‘, un programa que suena más a retiro wellness en Marbella que a institución pública seria.

🚨 El Banco de España gastará un millón de euros en masajes y pilates para sus empleados#ElAnalisisDN@telemadrid https://t.co/IJkdFP3oHq pic.twitter.com/QLhZFy4SCW — El análisis: Diario de la Noche (@analisisDN) July 8, 2026

Según el pliego de condiciones, el contrato se divide en dos grandes bloques: Alrededor de 240.000 euros para rehabilitación y fisioterapia (es decir, masajes terapéuticos) y más de 265.000 euros para clases de pilates y gimnasia correctiva.

El acuerdo inicial es por tres años, prorrogable dos más. Total: casi un millón de euros públicos para que los funcionarios del supervisor bancario se cuiden la espalda después de tanto estar sentados decidiendo el futuro económico del país.

Masajes para el Banco de España, zapatillas moradas para las mujeres de la Amazonía (¿las fabricará el mismo de las Kellifinder?), chándal para hacerse publi el presidente… ¡Vaaaamos, que nos quitan los millones de las manoooos! pic.twitter.com/gSRS44Mdbz — Marta_Querol (@Marta_Querol) July 8, 2026

Este es el mismo Escrivá que, como ministro, impulsó reformas laborales, habló de sacrificios y defendió políticas de contención del gasto público en diversos ámbitos.

Ahora, desde su despacho en la céntrica plaza de Cibeles, parece haber descubierto que el bienestar de los altos funcionarios es una prioridad estratégica nacional.Mientras tanto, las familias españolas siguen lidiando con hipotecas variables, precios de los supermercados disparados y un Estado que les exige cada vez más.

Pero para los empleados del Banco de España… masajitos y pilates pagados.No es la primera vez que el gobernador genera polémica con su estilo de vida y gestión. Pero convertir una institución tan relevante como el Banco de España en un spa de élite con dinero de todos los españoles marca un nuevo nivel.