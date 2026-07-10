El presidente de la Conferencia Episcopal no comulga con el Gobierno Sánchez: «Son una banda de ladrones»

Hostias como panes.

Y no precisamente consagradas.

Luis Argüello, arzobispo de Valladolid y máximo responsable de los obispos españoles, cargó con dureza contra el Ejecutivo de Pedro Sánchez al afirmar que, cuando un Estado olvida la ética, «se convierte en una banda de ladrones. A las pruebas me remito», sentenció.

En una intervención sin guion durante el cierre del curso de verano organizado por la Conferencia Episcopal Española (CEE), la Fundación Pablo VI y la UPSA bajo el título ‘El colapso de la democracia‘. La oportunidad para una geopolítica al servicio del ser humano, Argüello no se mordió la lengua.

«Cuando un Estado olvida la ética se convierte en una banda de ladrones, a las pruebas me remito”» declaró el prelado, citando a San Agustín. Acto seguido matizó que ese mal no es exclusivo de los políticos:

Me miro a mí y os miro a vosotros. Porque, si hemos hecho trampas en la Declaración de la Renta o pedimos una factura en negro… ¿cómo le vas a exigir a tus representantes públicos? Los principios éticos son para todos.

El presidente de los obispos hizo un llamamiento explícito a la “regeneración” de los sistemas democráticos para que recuperen una “referencia ética”. En su opinión, sin ella, la democracia corre el riesgo de colapsar.

Estas palabras llegan en un contexto de creciente tensión entre la Iglesia y el Gobierno de coalición. Argüello ya había protagonizado choques previos con el Ejecutivo, especialmente al plantear salidas constitucionales como una cuestión de confianza, moción de censura o adelanto electoral ante el bloqueo institucional.

Las palabras de Argüello cayeron como una bomba en el seno del Gobierno Sánchez.

El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, se dirigió mediante una carta al presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), Luis Argüello, y le afeó las siguientes declaraciones literales: «cuando un Estado olvida la ética se convierte en una banda de ladrones, a las pruebas me remito».

Bolaños calificó este razonamiento como injusto y profundamente contraproducente:

Permítame hacerle una pregunta. ¿Qué le parecería si un miembro del Gobierno calificase a la Iglesia entera como «banda de agresores sexuales, a las pruebas me remito? Evidentemente sería falso y profundamente injusto. Jamás he caído en una descalificación de ese calibre».

Por todo ello, invitó al presidente de los obispos a que las relaciones entre ambas partes estén marcadas por «la moderación, el respeto y la justicia» en lugar de por «la exageración y el partidismo en favor de las fuerzas de la derecha y la ultraderecha. Quienes ejercen una responsabilidad pública tienen una especial obligación de custodiar la palabra para desarmar el lenguaje.»