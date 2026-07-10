La UCO remata al PSOE: cae el último de los cinco hombres que pusieron a Sánchez en La Moncloa

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cierra el círculo.

El último de los cinco hombres clave que acompañaron a Pedro Sánchez en su reconquista del PSOE en 2016-2017 ha sido fulminado por las investigaciones. Se trata de Juan Manuel Serrano, histórico jefe de gabinete del presidente, expresidente de Correos y uno de sus más fieles escuderos desde los tiempos del Peugeot.

Según el último informe de la UCO remitido al juez Santiago Pedraz en la Audiencia Nacional, Serrano aparece fuertemente implicado en la trama Leire Díez, con indicios de participación en la colocación estratégica de personas afines en empresas públicas, especialmente Correos, y en las presuntas maniobras para proteger”los intereses del PSOE y del Gobierno frente a las investigaciones judiciales.

Juanma Serrano no solo formaba parte del núcleo duro de aquella campaña. Era uno de los que ponía coche (el famoso Mercedes que Sánchez intentó vender como humilde Peugeot), coordinaba logística, custodiaba avales y actuaba como hombre de máxima confianza. Junto a José Luis Ábalos, Francisco Salazar, Santos Cerdán, Koldo García y el propio Sánchez, completaba el quinteto que hizo posible el milagro de Ferraz.Hoy, ese quinteto está prácticamente desmantelado:

Ábalos y Koldo, en prisión. Cerdán, fulminado judicial y políticamente. Paco Salazar, tras salir a la luz todas sus guarrerías sexuales, también quedó en la cuneta.

Y ahora Juanma Serrano, el que parecía intocable por su cercanía personal con Sánchez y Begoña Gómez, bajo el foco de la UCO por su presunta implicación en enchufes, comunicaciones frecuentes con Leire Díez y movimientos en la SEPI y Correos.

Este es Juan Manuel Serrano Quintana. Amigo personal de Pedro Sánchez y exjefe de gabinete del líder socialista. En 2018 fue colocado al frente de Correos pese a no acreditar experiencia alguna para gestionar una gran empresa: su carrera había transcurrido entre la FEMP y… pic.twitter.com/gkcEwB3Wsb — Emilio Montilla (@EmilioMontilla_) July 9, 2026

Los agentes destacan los mensajes cruzados entre Serrano y Leire Díez, donde se habla abiertamente de colocaciones y «lo tuyo sale». La UCO ve en él una pieza relevante tanto en la obtención de beneficios en empresas públicas como en la defensa de intereses del entorno de Sánchez.

Con la caída de Serrano, se cierra simbólicamente el capítulo fundacional del sanchismo. Aquel grupo de ‘leales de la carretera’ que prometía regeneración y lucha contra la corrupción ha terminado, uno tras otro, en los tribunales o en la irrelevancia política.

Mientras Ferraz vive en permanente estado de sitio, con registros, requerimientos y móviles incautados, en Moncloa se mantiene el silencio y la estrategia habitual: negar cualquier conocimiento y culpar al lawfare o a la derecha.

Pero los hechos son tozudos. La UCO, con sus informes, está desmontando sistemáticamente la maquinaria que llevó a Pedro Sánchez al poder. Y el último tornillo de aquella máquina, Juanma Serrano, acaba de saltar por los aires.

¿Queda alguien más del núcleo original? Cada vez menos. La ruta del Peugeot ya no lleva a La Moncloa. Lleva directamente a los juzgados.