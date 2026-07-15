Óscar Puente rabia como nunca contra el PP tras la condena a nueve años al hermanísimo de Sánchez

¡Menuda boquita!

Aunque sus ideas las exprese más bien utilizando los dedos para escribir sus mensajes.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, protagonizó en redes sociales una de sus intervenciones más duras y directas contra el Partido Popular tras conocerse la sentencia de la Audiencia Provincial de Badajoz que condena a David Sánchez, hermano del presidente Pedro Sánchez, a nueve años de inhabilitación por un delito de prevaricación.

Puente no se mordió la lengua. En un mensaje que ha circulado ampliamente en redes, ha cargado sin contemplaciones contra el líder de la oposición, el popular Alberto Núñez Feijóo:

Eres un cobarde y un incapaz. No pienses que te va a salir gratis. Ni a ti, ni a los que, a pesar de tus evidentes carencias, quieren llevarte a la Moncloa a toda costa.

El titular de Transportes acusa al PP de utilizar las instituciones judiciales como arma política para»“derribar un Gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas».

Eres un cobarde y un incapaz. Lo que estás haciendo lo pagarás caro en las urnas. No pienses que te va a salir gratis. Ni a ti, ni a los que, a pesar de tus evidentes carencias, quieren llevarte a la Moncloa a toda costa. https://t.co/yxoGmat9zR — Óscar Puente (@oscar_puente_) July 14, 2026

Van a ir a las elecciones de 2027 con una colección de autos y sentencias judiciales como único argumento electoral. Su propuesta de país, ni está ni se la espera. Su capacidad de liderazgo es inexistente. No tienen nada que proponer ni nada que aportar. https://t.co/wU72uD5wbj — Óscar Puente (@oscar_puente_) July 14, 2026

Según Puente, esta época se estudiará en los libros de historia como aquella en la que «se tensaron las costuras de nuestras instituciones» con el único fin de tumbar al Ejecutivo socialista.

Esta época se estudiará en los libros de historia como aquella en la que se tensaron las costuras de nuestras instituciones más esenciales con la única finalidad de derribar a un gobierno ante la incapacidad de hacerlo por las urnas. — Óscar Puente (@oscar_puente_) July 14, 2026

Lo cierto es que, más allá de los exabruptos del exalcalde socialista de Valladolid, la Audiencia de Badajoz condenó a David Sánchez Pérez-Castejón a nueve años de inhabilitación especial para empleo o cargo público como cooperador necesario en un delito de prevaricación administrativa.

La sentencia, que no incluyó pena de prisión, se centró en la creación y posterior modificación de un puesto en la Diputación de Badajoz en 2017, que según el tribunal se adaptó a su perfil.

También se condenó al expresidente de la Diputación y exsecretario general del PSOE extremeño, Miguel Ángel Gallardo, a 18 años de inhabilitación por dos delitos de prevaricación. La resolución puede recurrirse ante el Tribunal Superior de Justicia de Extremadura.