Moncloa contiene el aliento: declara la directora de la Guardia Civil y el TJUE dicta un fallo clave sobre la amnistía

El Palacio de la Moncloa vive una de sus jornadas más tensas y determinantes de la legislatura. El Ejecutivo de Pedro Sánchez afronta un doble e histórico frente judicial que se desarrolla de forma simultánea en Madrid y en Luxemburgo. Por un lado, la directora general de la Guardia Civil, Mercedes González, comparece como investigada ante la Audiencia Nacional. Por el otro, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dicta su esperada y trascendental sentencia sobre el encaje de la Ley de Amnistía con el derecho comunitario.

Mercedes González, ante el juez por el ‘caso Leire’

La mañana ha comenzado con el foco puesto en la Audiencia Nacional, donde el magistrado Santiago Pedraz ha citado a declarar como imputados a la directora general del Instituto Armado y a su número dos, el director adjunto operativo (DAO) Manuel Llamas.

Ambos se enfrentan a una investigación por presuntos delitos de prevaricación y obstrucción a la justicia. La causa, conocida como el caso Leire, indaga si desde la cúpula de la Guardia Civil se intentó disuadir u obstaculizar investigaciones de corrupción que salpicaban directamente al PSOE. Con las acusaciones populares exigiendo medidas cautelares que contemplan la suspensión provisional de sus cargos, Moncloa observa con extrema preocupación el desgaste de una de las instituciones más valoradas del Estado.

Luxemburgo decide el futuro de la amnistía y de Puigdemont

Al mismo tiempo, la Gran Sala del TJUE en Luxemburgo hace público su dictamen sobre las cuestiones prejudiciales planteadas por el Tribunal de Cuentas y la Audiencia Nacional. El tribunal europeo debe resolver si el perdón de los delitos de malversación y terrorismo contemplados en la ley española colisiona con el derecho de la Unión o si pone en riesgo los fondos europeos.

El impacto del fallo: Una resolución favorable de Luxemburgo despejaría el camino para que el Tribunal Constitucional facilite el regreso definitivo de Carles Puigdemont. No obstante, un revés del TJUE podría herir de muerte la norma y desestabilizar por completo los delicados apoyos parlamentarios que sostienen al Gobierno.

El Ejecutivo confía en que se imponga el criterio del Abogado General, quien en sus conclusiones preliminares avaló la norma al no encontrar vinculación directa entre el procés y las arcas comunitarias. Sin embargo, la resolución final mantiene en vilo a todo el espectro político español.