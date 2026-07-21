El gesto de Álex Baena con Pedro Sánchez que toda España aplaude

La imagen fue brutal.

La recepción de la Selección Española en La Moncloa estuvo repleta de sonrisas, fotos y discursos, pero también incluyó un gesto frío que generó una oleada de comentarios en redes sociales.

El saludo de Álex Baena a Pedro Sánchez, documentado por ElDesmarque, reavivó la memoria del famoso desencuentro protocolario entre el presidente y Dani Carvajal.

El centrocampista del Atlético de Madrid estrechó la mano de Sánchez manteniendo la mirada fija en el suelo.

Fue un gesto rápido y gélido, sin el más mínimo contacto visual, en un contexto marcado por la celebración del título mundial y la apelación a la obligación de la visita institucional. Un movimiento que cumplió con el protocolo, pero que muchos usuarios interpretaron como un reflejo casi exacto de la actitud de Carvajal en 2024, cuando el lateral del Real Madrid evitó mirar a Sánchez en la entrega de medallas, lo que desató una tormenta en el ámbito político-deportivo.

Del protocolo al debate político

En teoría, estos eventos en la Moncloa deberían ser el escenario más cómodo para la política: fotos con la copa, discursos sobre el orgullo nacional y llamados al espíritu de equipo.

Sin embargo, los recientes episodios han transformado el saludo a Sánchez en un indicador de la relación entre algunos jugadores y el Gobierno, especialmente tras las reacciones provocadas por las declaraciones de varios internacionales acerca de la ley de amnistía y el clima institucional.

El gesto de Baena se produce en un momento en el que han aumentado las críticas sobre el uso político de los éxitos deportivos.

Además existe un reciente y muy notable precedente del desencuentro con Dani Carvajal.

Y La relación general entre Moncloa y ciertos sectores del deporte se siente tensa.

La comparación entre ambos saludos ha sido casi instantánea. En las redes, se repite la idea de que Baena se marca un Carvajal, lo que pone de manifiesto esa mezcla de respeto formal mínimo y una evidente distancia personal. No hay insultos ni desplantes evidentes, pero sí una frialdad que muchos interpretan como un mensaje político encapsulado en apenas dos segundos de protocolo.