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Y MIENTRAS LOS ESPAÑOLES ESPERANDO EN LA CALLE ABRASADOS

Sánchez monta una fiesta en Moncloa con figurantes para recibir a la Selección y le cae la mundial

Lluvia de críticas al presidente del Gobierno por organizar una fiesta privada para evitar abucheos y ser el protagonista

Pedro Sánchez y la fiesta privada en Moncloa con la Selección
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Archivado en: Gobierno | Pedro Sánchez | Periodismo | Política

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El gesto de Álex Baena con Pedro Sánchez que toda España aplaude

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Sencillamente patético.

Menudo revuelo se ha montado en redes sociales tras la recepción que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreció ayer en el Palacio de la Moncloa a la Selección Española de Fútbol, campeona del mundo.

El acto se celebró en los jardines de la residencia oficial con un público seleccionado, integrado principalmente por trabajadores de Moncloa y sus familias, una performance o mitin blindado para garantizar un ambiente favorable y evitar protestas o abucheos en la calle.

Varios usuarios y perfiles destacados en redes señalaron que, mientras miles de aficionados esperaban durante horas bajo el calor en la plaza de Cibeles para recibir a los jugadores, en Moncloa se montó un evento privado con lista cerrada y sin acceso libre al público general. Ibai Llanos fue el conductor del acto, lo que ha generado también duras críticas hacia el streamer por “prestarse al circo”.

Principales críticas

“Figurantes y lista cerrada”: Usuarios de X denuncian que Sánchez se rodeó de empleados y allegados para simular un “baño de masas” artificial y acaparar protagonismo por encima de los propios futbolistas.

Apropiación del éxito deportivo: Muchos mensajes acusan a Sánchez de “secuestrar” el triunfo de la Selección para convertirlo en propaganda política, en contraste con la espera de los aficionados en las calles.

Periodistas relevantes en el panorama actual como Pilar Losantos y Antonio Naranjo criticaron en sus perfiles el evento calificándolo de vergüenza” y “esperpento”. Algunos usuarios lo han comparado incluso con escenografías de regímenes autoritarios por el control del público y el entorno.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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