Sánchez monta una fiesta en Moncloa con figurantes para recibir a la Selección y le cae la mundial

Pedro Sánchez y la fiesta privada en Moncloa con la Selección

Sencillamente patético.

Menudo revuelo se ha montado en redes sociales tras la recepción que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ofreció ayer en el Palacio de la Moncloa a la Selección Española de Fútbol, campeona del mundo.

El acto se celebró en los jardines de la residencia oficial con un público seleccionado, integrado principalmente por trabajadores de Moncloa y sus familias, una performance o mitin blindado para garantizar un ambiente favorable y evitar protestas o abucheos en la calle.

Varios usuarios y perfiles destacados en redes señalaron que, mientras miles de aficionados esperaban durante horas bajo el calor en la plaza de Cibeles para recibir a los jugadores, en Moncloa se montó un evento privado con lista cerrada y sin acceso libre al público general. Ibai Llanos fue el conductor del acto, lo que ha generado también duras críticas hacia el streamer por “prestarse al circo”.

Principales críticas

“Figurantes y lista cerrada”: Usuarios de X denuncian que Sánchez se rodeó de empleados y allegados para simular un “baño de masas” artificial y acaparar protagonismo por encima de los propios futbolistas.

Apropiación del éxito deportivo: Muchos mensajes acusan a Sánchez de “secuestrar” el triunfo de la Selección para convertirlo en propaganda política, en contraste con la espera de los aficionados en las calles.

Periodistas relevantes en el panorama actual como Pilar Losantos y Antonio Naranjo criticaron en sus perfiles el evento calificándolo de vergüenza” y “esperpento”. Algunos usuarios lo han comparado incluso con escenografías de regímenes autoritarios por el control del público y el entorno.

Es indigno que Sánchez se organice un homenaje a sí mismo a costa de la Selección sin dar antes explicaciones de su hermano, de su esposa, de ZP y del fraude que supone gobernar sin presupuestos y sin el Congreso. ¿Pero quién se cree que es para saltarse todas las normas? — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) July 20, 2026

Es una absoluta VERGÜENZA que Pedro Sánchez se monte su propia fiesta privada con figurantes en Moncloa mientras los españoles de a pie llevan HORAS esperando a la Selección en Cibeles muertos de calor. Y que Ibai se preste a esto, sin comentarios ya. — Pilar Losantos (@pirlosantos) July 20, 2026

Toda esta gente son trabajadores de Moncloa y sus familias 😳 pic.twitter.com/gArcjVheJF — Fátima Martínez (@fatimamartinez) July 20, 2026

EL MITIN CLANDESTINO DEL SANCHISMO CON LOS CAMPEONES | SÁNCHEZ UTILIZA FIGURANTES Y ASESORES COMO PÚBLICO EN MONCLOA PARA EVITAR LA BRONCA DE LA CALLE 🚨🇪🇸⚽️ La transformación de la recepción oficial a los campeones del mundo en un espectáculo privado dentro del Palacio de la… pic.twitter.com/YnmeHEhT0v — Miguel Pader 🇪🇸 (@MPSnoserinde) July 20, 2026

Sánchez se ha montado una performance patética con figurantes de lista cerrada y sin acceso libre, probablemente empleados de Moncloa y sus 800 asesores con familia, y ha traído como speaker a Ibai, la perrita del PSOE. Y dándose más importancia que los jugadores. Ver para creer. — Arturo Villa (@arturovilla) July 20, 2026