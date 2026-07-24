El delegado del Gobierno en Madrid se suma a la vomitiva doctrina Sánchez con los incendios: «Si quieren ayuda, que la pidan»

Le faltó decir la frase textual.

La famosa del «si quieren ayuda, que la pidan».

Pero por el propio contexto se pudo colegir que era lo que el delegado del Gobierno en Madrid pretendió decir que Isabel Díaz Ayuso tenía poco menos que rogar ayuda al Ejecutivo de Pedro Sánchez para poder combatir los incendios que asolan a una parte de la región.

Francisco Martín se pasó por la Cadena SER para soltar coces contra el gabinete de la Puerta del Sol y asegurar que este no había solicitado la declaración de emergencia nacional por el conducto oficial:

Lo único que ha enviado la Comunidad de Madrid, por lo que sabemos, es una escueta carta con la que ha sacado un tuit. Para solicitar algo así es muy importante explicar bien los fundamentos de una solicitud de esta naturaleza. Un informe que explique cuáles son las condiciones y qué es lo que a su juicio se motiva el pedir algo así. Si es por problemas de sus propios recursos, por problemas de otra naturaleza, tienen que explicar y justificar. Espero que así lo hagan en las próximas horas esa solicitud para que pueda ser evaluada. Y en función de los análisis que se realicen también por parte del gobierno de España, adopten la decisión que corresponda. La Comunidad de Madrid solicita la declaración de la situación operativa 3 de interés nacional por la gravedad y simultaneidad de incendios forestales en 3 comunidades autónomas y la posibilidad, como sucedió ayer en la provincia de Toledo, de que un gran incendio forestal… — Isabel Díaz Ayuso (@IdiazAyuso) July 23, 2026

E insistió en la idea de que el Gobierno de Ayuso lo único que perseguía era tener visibilidad en las redes sociales, como si el propio incendio no tuviera mayor relevancia: