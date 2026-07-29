Sánchez se mea en la cara de los españoles renegando de Begoña y las redes lo queman vivo

Begoña Gómez y Pedro Sánchez - imagen generada por IA

En una bochornosa comparecencia antes de irse de vacaciones mientras España arde, Pedro Sánchez ha protagonizado uno de sus momentos más polémicos al referirse a su esposa, Begoña Gómez, con un claro intento de distanciamiento ante los múltiples escándalos judiciales que la rodean.

Durante su intervención, Sánchez afirmó literalmente: “Begoña Gómez no es mi mujer, es Begoña Gómez”. La frase, pronunciada con aparente frialdad, ha sido recibida como un intento desesperado de desvincularse de su esposa justo cuando más presión judicial y mediática hay sobre ella.

“No es mi mujer, es Begoña Gómez”

El presidente del Gobierno, que en el pasado había presumido públicamente de su matrimonio y había utilizado a Begoña Gómez como parte de su imagen política, ha pasado ahora a tratarla como “una señora de la que usted me habla”, renegando de ella en público de manera explícita.

Esta declaración se produce mientras Begoña Gómez enfrenta varias causas judiciales y en un momento en el que Sánchez también ha sido criticado por su gestión y por las vacaciones que inicia mientras España arde por los cuatro costados.

Redes sociales arden contra Sánchez

La reacción en X (Twitter) ha sido inmediata y brutal. Miles de usuarios han compartido el momento con memes, montajes y comentarios cargados de ironía y enfado: “Primero renegó de su hermano, ahora reniega de su mujer. ¿A quién le tocará después?”.

Pedro Sánchez: «Begoña Gómez no es mi mujer, es Begoña Gómez». Pues para ser Begoña Gomez hay que hablar por si misma y no utilizar al Consejo de Ministros, Moncloa, el PSOE, y su marido como voz. Mientras Begoña Gomez sigue muda y con el anacronismo machista de ser la “Señora… — Marta Pastor (@MartaPastor) July 28, 2026

Del, «Pero finalmente el confinamiento no existió». Al, «Begoña Gómez no es mi mujer» Pedro Sánchez lo volvió hacer, superándose una vez más. pic.twitter.com/2UPIRZ4bjp — Danny el AntiRojo 🐸🇪🇸🐸 (@Dannyelsan1613) July 29, 2026

Del, «Pero finalmente el confinamiento no existió». Al, «Begoña Gómez no es mi mujer»

Ya os está preparando por si la condenan. Sánchez: «Begoña Gómez no es mi mujer, es Begoña Gómez». pic.twitter.com/otUieoJHSB — Muy.Mona/🇪🇸💚 (@Capitana_espana) July 28, 2026

Pedro Sánchez ha empezado a renegar de Begoña Gómez. «Es señora de la que usted me habla». pic.twitter.com/2h1EP2yNQW — Chopenawer (@dchopenawer) July 28, 2026

Pedro Sánchez ha empezado a renegar de Begoña Gómez. «Es señora de la que usted me habla». pic.twitter.com/2h1EP2yNQW — Chopenawer (@dchopenawer) July 28, 2026

Sánchez; «Begoña Gómez no es mi mujer, es Begoña Gomez» Conociéndolo, aún asi, jamás pensé que renegaria de su mujer, pero aquí lo teneis. No, no es I.A🤣🤣👇 pic.twitter.com/7F733PT5wt — EQUALIZER3 (Eduardo G) (@egtegain) July 28, 2026