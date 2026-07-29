  • ESP
    España América
Política Gobierno

ÚLTIMA COMPARECENCIA ANTES DE IRSE DE VACACIONES

Sánchez se mea en la cara de los españoles renegando de Begoña y las redes lo queman vivo

El presidente del Gobierno trata de desvincularse de su esposa cuando más presión judicial y mediática hay sobre ella

Begoña Gómez y Pedro Sánchez - imagen generada por IA
Begoña Gómez y Pedro Sánchez - imagen generada por IA
Archivado en: Begoña Gómez | Gobierno | Pedro Sánchez | Periodismo

Más información

Pedro Sánchez.

La profecía de que Sánchez renegaría de los suyos se cumple: así se refiere a su hermano condenado y a su mujer imputada

En una bochornosa comparecencia antes de irse de vacaciones mientras España arde, Pedro Sánchez ha protagonizado uno de sus momentos más polémicos al referirse a su esposa, Begoña Gómez, con un claro intento de distanciamiento ante los múltiples escándalos judiciales que la rodean.

Durante su intervención, Sánchez afirmó literalmente: “Begoña Gómez no es mi mujer, es Begoña Gómez”. La frase, pronunciada con aparente frialdad, ha sido recibida como un intento desesperado de desvincularse de su esposa justo cuando más presión judicial y mediática hay sobre ella.

“No es mi mujer, es Begoña Gómez”

El presidente del Gobierno, que en el pasado había presumido públicamente de su matrimonio y había utilizado a Begoña Gómez como parte de su imagen política, ha pasado ahora a tratarla como “una señora de la que usted me habla”, renegando de ella en público de manera explícita.

Esta declaración se produce mientras Begoña Gómez enfrenta varias causas judiciales y en un momento en el que Sánchez también ha sido criticado por su gestión y por las vacaciones que inicia mientras España arde por los cuatro costados.

Redes sociales arden contra Sánchez

La reacción en X (Twitter) ha sido inmediata y brutal. Miles de usuarios han compartido el momento con memes, montajes y comentarios cargados de ironía y enfado: “Primero renegó de su hermano, ahora reniega de su mujer. ¿A quién le tocará después?”.

Los mejores productos de moda

PRODUCTOS DE MODA
Bolsos Chandales Ropa de baño Ropa vaquera
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA
Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]