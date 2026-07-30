Sánchez y Marlaska abandonan Ceuta a su suerte: Interior rechaza declarar la emergencia nacional

El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez la declaración de emergencia nacional y que asuma el mando único para afrontar la llegada masiva de inmigrantes a la ciudad autónoma.

Todo ello, pese a las bochornosas imágenes de oleadas de personas atravesando la frontera.

El dirigente popular ha advertido sobre la «absoluta emergencia humanitaria y social» que se ha producido debido a la entrada de entre 1.500 y 2.000 personas en los últimos diez días y que hoy ha alcanzado su punto álgido tras la llegada masiva de inmigrantes por vía marítima.

Asegura que esta situación sobrecarga todos los recursos de acogida de los que dispone Ceuta. Además, reclama más medios, financiación estatal, un refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y una mayor coordinación con Marruecos para solventar la situación.

La respuesta del Gobierno de Sánchez ha sido negar la solicitud de emergencia nacional al considerar que la normativa vigente de protección civil no contempla los flujos migratorios como una de las causas para aplicar esa medida.

En estos momentos, estarían cruzando alrededor de 200 personas por minuto, lo que ha desbordado por completo los dispositivos de control y atención ante la llegada masiva de inmigrantes. Por otro lado, destaca la inacción de las fuerzas de seguridad de Marruecos para impedir el paso de estas personas.