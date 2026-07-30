  • ESP
    España América
Política Gobierno

INVASIÓN MAGREBÍ

Sánchez y Marlaska abandonan Ceuta a su suerte: Interior rechaza declarar la emergencia nacional

El Ministerio de Interior descarta decretar la medida pese a la solicitud realizada por el presidente ceutí Juan Jesús Vivas ante la entrada masiva de inmigrantes en la ciudad autónoma

Sánchez y Marlaska abandonan Ceuta a su suerte: Interior rechaza declarar la emergencia nacional
Archivado en: Gobierno

Más información

Nacho Abad en el plató de &#039;En boca de todos&#039; (Cuatro)

Nacho Abad vaticina el peor escenario tras la avalancha en Ceuta: “Va a llegar un momento en que no podamos vivir”

Abascal reacciona a la invasión masiva de magrebíes a Ceuta y señala a «un culpable directo»

Abascal reacciona a la invasión masiva de magrebíes a Ceuta y señala a «un culpable directo»

El presidente ceutí, Juan Jesús Vivas, ha pedido al Gobierno de Pedro Sánchez la declaración de emergencia nacional y que asuma el mando único para afrontar la llegada masiva de inmigrantes a la ciudad autónoma.

Todo ello, pese a las bochornosas imágenes de oleadas de personas atravesando la frontera.

El dirigente popular ha advertido sobre la «absoluta emergencia humanitaria y social» que se ha producido debido a la entrada de entre 1.500 y 2.000 personas en los últimos diez días y que hoy ha alcanzado su punto álgido tras la llegada masiva de inmigrantes por vía marítima.

Asegura que esta situación sobrecarga todos los recursos de acogida de los que dispone Ceuta. Además, reclama más medios, financiación estatal, un refuerzo de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y una mayor coordinación con Marruecos para solventar la situación.

La respuesta del Gobierno de Sánchez ha sido negar la solicitud de emergencia nacional al considerar que la normativa vigente de protección civil no contempla los flujos migratorios como una de las causas para aplicar esa medida.

En estos momentos, estarían cruzando alrededor de 200 personas por minuto, lo que ha desbordado por completo los dispositivos de control y atención ante la llegada masiva de inmigrantes. Por otro lado, destaca la inacción de las fuerzas de seguridad de Marruecos para impedir el paso de estas personas.

GRAN SELECCIÓN DE OFERTAS MULTI-TIENDA

GUITARRAS

ACTUALIZACIÓN CONTINUA

Guitarras Impresión 3D Pianos digitales Pintura artistica
SuperChollos Ofertas Oro Ofertas Plata Ofertas Bronce

CONTRIBUYE CON PERIODISTA DIGITAL

QUEREMOS SEGUIR SIENDO UN MEDIO DE COMUNICACIÓN LIBRE

Buscamos personas comprometidas que nos apoyen

COLABORA

Lo más leído

PERIODISTA DIGITAL, SL CIF B82785809
Avenida de Asturias, 49, bajo
28029 Madrid (España)
Tlf. (+34) ‎91 173 11 26
[email protected]