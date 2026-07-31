Pedro Sánchez presume de estar volcado con Ceuta y el meneo que se lleva es de escándalo: «¡Vete a la m*erda!»

No tiene ni medio pase.

Pedro Sánchez volvió a demostrar que vive en una realidad paralela.

Mientras Ceuta se desborda por una nueva avalancha migratoria —miles de jóvenes magrebíes cruzando a nado o saltando el espigón del Tarajal, centros de acogida colapsados, decenas de muertos en el mar y vecinos hartos saliendo a la calle—, el presidente del Gobierno publicó un tuit de manual: “El Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta”.

El Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta. Estamos movilizando todos los recursos necesarios, trabajando con las autoridades marroquíes e internacionales, y preparando las medidas necesarias para recuperar la normalidad lo antes… — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) July 30, 2026

El resultado fue un chaparrón de proporciones históricas. El mensaje acumuló decenas de miles de respuestas, la inmensa mayoría de indignación, y en las redes y en las calles de la ciudad autónoma el grito más claro ha sido el de siempre: “¡Vete a la mierda!”.

Vete a la mierda. https://t.co/1tETtI3zyW — Luis del Pino (@ldpsincomplejos) July 30, 2026

Qué sabe Marruecos de ti para que hayas permitido esta humillación? — Pablo Haro Urquízar (@pabloharour) July 30, 2026

Nos han invadido. Y usted diciendo vaguedades. — Antonio Naranjo (@AntonioRNaranjo) July 30, 2026

Eres un traidor sometido a los intereses de Marruecos y acabarás en la cárcel por corrupto. — Alberto Pugilato (@Albertopugilat) July 30, 2026

Eres un corrupto y un traidor. — Rocío De Meer ن (@MeerRocio) July 30, 2026

A ver, papanatas, con las autoridades marroquíes no tienes nada que «trabajar», lo que tienes que hacer es romper todo tipo de relación con ellos. Aunque eso ya lo sabes, ¿verdad? Sabes perfectamente lo que deberías hacer, pero todo el mundo sabe por qué no lo haces… 👇🏻 pic.twitter.com/lh17J7CPUu — Los Meconios (@LosMeconios) July 30, 2026

Tuit plantilla lleno de verborrea sin soluciones ni medidas concretas. Le ha faltado lo del pacto de Estado — Lupe Sánchez (@Proserpinasb) July 30, 2026

TRAIDOR. CORRUPTO. COBARDE. VENDIDO. — Nuna 💚 en IG: nunalm (@lannaviv21) July 30, 2026

le están sentando bien las vacaciones presi? https://t.co/VGX8EF5FQC — 𝐫𝒶𝓕𝔸𝐭𝔯𝕖𝔧Ø (@rafatrej0) July 30, 2026

Lo bien que ue te vienen todas ls catástrofes, sobre todo cuando se sabe hoy que Zapatero tenia 57 cuentas bancarias vinculdas a su nombre — MartaSevilla (@MarBalCas) July 30, 2026

Es una invasión y crisis migratoria descomunal. Los recursos los has movilizado, sí, para fomentar el efecto llamada con tu regularización masiva. Policías y guardias civiles abandonados y desbordados. ¿Soluciones? ¿Tú? Pero si el problema eres tú, traidor. — Hugo Manchón (@hugomanchon) July 30, 2026

A ver pedazo de caradura, lo que habrás hecho es abrir la puerta para que entre todo el mundo para ver si te votan, porque aquí en España no te vota ya ni Txapote — Daniel Portero (@daniel_portero) July 30, 2026

¿Y por qué has rechazado aplicar la Emergencia Nacional? Eres un sinvergüenza. — Emilio Montilla (@EmilioMontilla_) July 30, 2026

Negarse a movilizar al Ejército ante una invasión de fronteras no es prudencia, es abandono del deber constitucional de defender el territorio.

Cuando nuestras fronteras se vulneran masivamente y el Gobierno no ordena la intervención militar, deja de ser inacción y se convierte… — Tano (@Tanoterapia) July 30, 2026