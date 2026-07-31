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INACCIÓN DEL GOBIERNO DE ESPAÑA CON RELACIÓN A LA INVASIÓN SUFRIDA POR LA CIUDAD AUTÓNOMA

Pedro Sánchez presume de estar volcado con Ceuta y el meneo que se lleva es de escándalo: «¡Vete a la m*erda!»

Antonio Naranjo: "Nos han invadido y usted diciendo vaguedades"

Pedro Sánchez y la invasión sufrida por Ceuta.
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Trump culpó a las políticas migratorias de Sánchez de la llegada masiva de migrantes a Ceuta

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No tiene ni medio pase.

Pedro Sánchez volvió a demostrar que vive en una realidad paralela.

Mientras Ceuta se desborda por una nueva avalancha migratoria —miles de jóvenes magrebíes cruzando a nado o saltando el espigón del Tarajal, centros de acogida colapsados, decenas de muertos en el mar y vecinos hartos saliendo a la calle—, el presidente del Gobierno publicó un tuit de manual: “El Gobierno de España está volcado en dar una respuesta inmediata a la situación en Ceuta”.

El resultado fue un chaparrón de proporciones históricas. El mensaje acumuló decenas de miles de respuestas, la inmensa mayoría de indignación, y en las redes y en las calles de la ciudad autónoma el grito más claro ha sido el de siempre: “¡Vete a la mierda!”.

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Autor

Juan Velarde

Delegado de la filial de Periodista Digital en el Archipiélago, Canarias8. Actualmente es redactor en Madrid en Periodista Digital.

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