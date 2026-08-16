Sanitarios se hartan de Mónica García y le dan una buena soba en Ceuta: “¡Sinvergüenza!”

La escena parecía diseñada para una visita institucional en un territorio en crisis, pero se tornó en algo completamente distinto: un forcejeo en plena calle, a las puertas de la Administración, que fue transmitido por innumerables teléfonos móviles y se convirtió en un reflejo del desgaste del Gobierno.

Los gritos de “¡dimisión, traidora, sinvergüenza!” dieron la bienvenida a Mónica García en Ceuta, justo después de que la ciudad exigiera su presencia ante el colapso sanitario que resultó de la llegada masiva de inmigrantes a finales de julio.

En lugar de llevar a cabo una visita discreta para mitigar la crisis, la jornada de la ministra en la ciudad autónoma sacó a la luz varias tensiones simultáneas: la discordancia entre el relato del Ministerio de Sanidad, que niega un “colapso”, y la denuncia de numerosos sanitarios; el desgaste político de Sumar en un entorno hostil; y la creciente sensación de que Ceuta se presenta como un escenario de crisis, pero rara vez se considera una prioridad de Estado.

Una visita a destiempo en plena crisis migratoria

La ministra llegó a Ceuta más de dos semanas después del masivo asalto a la frontera, donde miles de personas entraron en la ciudad en cuestión de días, mientras el sistema asistencial alcanzaba su límite, como denunciaron los mismos médicos. Durante ese periodo, el Colegio de Médicos y los profesionales del hospital habían reiterado la necesidad de una visita urgente para “mirarles a los ojos” y verificar la situación dramática de urgencias y la escasez de recursos.

El Gobierno, por el contrario, ha mantenido un discurso diferente:

No existe “colapso sanitario” , sino una “tensión asistencial” que es manejable con los recursos disponibles.

, sino una “tensión asistencial” que es manejable con los recursos disponibles. El dispositivo sanitario ha permitido atender a más de 5.800 personas sin interrumpir la actividad habitual ni saturar el hospital.

Ahora, la prioridad se centra en la gestión humanitaria y las condiciones de salubridad de los migrantes aún presentes en la ciudad.

En política, llegar tarde tiene un coste. La ministra hizo su aparición, habló, presentó datos y gráficos… y se topó con un público que ya había formulado su propio diagnóstico. La disparidad entre la frialdad de las estadísticas oficiales y el cansancio reflejado por los sanitarios, algunos de los cuales describieron la situación como una “catástrofe asistencial”, ha creado un caldo de cultivo ideal para que la visita se convirtiera en un ajuste de cuentas.

Gritos en la calle, datos en el atril y batalla por el marco

Las imágenes se están volviendo parte del paisaje político español: responsables públicos huyendo de un edificio oficial mientras una multitud de móviles graban cada paso. En Ceuta, sanitarios y vecinos dirigieron una mezcla de reproches personales hacia la ministra y críticas directas a Pedro Sánchez, a quien reprocharon continuar de vacaciones sin haber visitado la ciudad tras la avalancha.

La oposición, especialmente el PP, ha sabido aprovechar el descontento popular para arremeter contra el Ejecutivo, exigiendo no solo la dimisión de la ministra, sino también un cambio de enfoque en la gestión de Ceuta y de las emergencias migratorias. Esta escena continúa una línea ya habitual: ciudades fronterizas que acusan al Gobierno central de tardar en reaccionar, de minimizar las crisis y, adicionalmente, convertir cada crítica en munición electoral.