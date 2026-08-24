La Policia Nacional alertó del riesgo de invasión en Ceuta y La Moncloa se pasó por la entrepierna el aviso

La llegada masiva de 80.000 inmigrantes a Ceuta no fue un suceso imprevisto ni una sorpresa que nadie pudiera anticipar.

De hecho, la Policía alertó de «riesgo alto» de inmigrantes una semana antes del asalto a Ceuta.

Este aviso se encontraba en un informe del Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF), datado el 23 de julio de 2026, al cual tuvo acceso en exclusiva el medio. El análisis señalaba con el más alto nivel de riesgo varias áreas críticas del litoral español y detallaba puntos de partida en el norte de Marruecos, la costa atlántica e incluso Mauritania y Senegal, anticipando que la presión migratoria sería persistente.

Un informe que lo advertía

El reporte del CENIF, que fue elaborado pocos días antes de la masiva infiltración, identificaba:

Zonas de salida en el norte de Marruecos: Nador , Alhucemas , Cabo Tres Forcas

, , Puntos en la costa atlántica marroquí: Tan-Tan y Tarfaya

y Rutas adicionales desde Nouadhibou y Nouakchott (Mauritania), además de Dakar y M’Bour (Senegal)

En el lado español, la Policía estableció el riesgo a través de un mapa sencillo pero efectivo:

Riesgo alto (rojo) : Cádiz , Almería , Murcia , Alicante , Mallorca e Ibiza

: , , , , e Riesgo medio (naranja) : Granada

: Riesgo bajo (verde): Málaga y algunas islas de Canarias

Así, quedaba claro que el flanco sur y mediterráneo estaba expuesto y necesitaba vigilancia reforzada. Justo una semana después, entre el 30 y el 31 de julio, se concretó lo que muchos en las Fuerzas de Seguridad temían: una entrada masiva procedente de Marruecos que el Gobierno estima en 80.000 personas cruzando hacia territorio español.

La brecha entre los informes técnicos y la respuesta política

La preocupación no radica solo en la cifra de inmigrantes que lograron entrar, sino también en la discrepancia entre los informes policiales y la reacción institucional. Por un lado, diferentes fuentes de seguridad habían advertido que el CNI, la Policía y la Guardia Civil venían alertando sobre movimientos inusuales en la frontera marroquí y sobre convocatorias en redes sociales a futuros asaltos. Por otro, el despliegue oficial resultó inadecuado tanto en términos de planificación como de comunicación interna.

Un aspecto particularmente llamativo: los agentes destacados en Ceuta afirmaron que, a pesar del aumento de efectivos y la suspensión de vacaciones, no había un plan de acción definido para gestionar otra posible oleada, ni instrucciones claras en las comunicaciones internas. Esta combinación de improvisación y silencio en plena crisis migratoria alimenta el descontento de los sindicatos policiales, que califican el despliegue como «más que insuficiente» ante una presión que se mide en decenas de miles de personas concentradas en la frontera.

Mientras ello ocurría, Marruecos jugaba su propia estrategia. Después de permitir —o al menos no impedir— la primera entrada masiva, las autoridades marroquíes cambiaron rápidamente de postura, pasando de la pasividad a una contención severa: levantaron barreras metálicas de cuatro metros cerca de Fnideq, incrementaron la presencia de gendarmes y utilizaron cargas y gases lacrimógenos para dispersar grupos antes del 15 de agosto. El contraste entre el caos del 30 de julio y el control casi militar del 15 de agosto pone de relieve que la gestión de la frontera terrestre es posible si Rabat decide actuar en consecuencia.

Implicaciones políticas: migración, diplomacia y narrativa

Este episodio ofrece varias lecciones incómodas para la política española:

Vulnerabilidad estructural de Ceuta La ciudad autónoma se ha vuelto un barómetro de la relación con Marruecos. Cuando Rabat relaja el control fronterizo, la presión migratoria se eleva; cuando endurece su actuación, no entra nadie. Esta dependencia operacional también implica una dependencia política.

Desajuste entre información y decisión El CENIF y otros servicios de inteligencia detectaron rutas, fechas críticas y la acumulación de personas en el área de Bab Sebta. Sin embargo, en la práctica, Moncloa confió demasiado en que la acción marroquí y el impacto de las muertes documentadas en el espigón del Tarajal servirían de disuasión, en lugar de establecer un plan propio sólido.

Guerra de relatos – En España, la oposición argumenta sobre una «guerra híbrida» y el uso de la migración como herramienta de presión política. – En Marruecos, se difunde la idea de que el despliegue masivo tiene un costo que Europa debe reconocer y asumir.

La gestión de la comunicación oscila entre minimizar la crisis y utilizarla como una estrategia. Mientras tanto, Ceuta intenta retomar la normalidad con miles de personas aún vagando o escondidas, mientras que sus habitantes sufren una tensión constante.

Consecuencias probables: seguridad interna y agenda europea

A medio plazo, el incidente de Ceuta podría derivar en varios frentes:

Reevaluación de la política de fronteras: Se anticipa un debate más intenso sobre los recursos materiales (vallas, tecnología, efectivos) y sobre quién tiene realmente el control en la “puerta sur” de Europa: ¿España, la Unión Europea o el vecino marroquí?

Refuerzo del papel del CENIF y coordinación interministerial: Un informe de «riesgo alto» que prevé rutas y fechas no puede quedar archivado. La presión mediática y parlamentaria obligará a aclarar protocolos: qué sucede cuando se emite una alerta de este tipo y quién asume la responsabilidad de implementar medidas preventivas.