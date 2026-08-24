Sánchez reabre el curso político con el Gobierno naufragando: 27 días buceando mientras Ceuta se ahogaba

El relato oficial esboza una imagen de coordinación, responsabilidad y trabajo conjunto. Sin embargo, el discurso político que prevalece indica que el Gobierno llega tarde y mal a casi todas las situaciones, como señala el editorial de La Razón El Gobierno llega tarde y mal.

En este contexto se desarrolla la reapertura del curso político, marcada por la crisis migratoria en Ceuta, el desfile de ministros por el Congreso y el regreso de Pedro Sánchez tras sus vacaciones en Lanzarote.

La escena, ante el primer Consejo de Ministros luego del receso veraniego, es bastante ilustrativa: ocho miembros del Ejecutivo se preparan para comparecer en la Cámara Baja, mientras el presidente deja La Mareta con la oposición criticándole por haber estado más atento a sus vacaciones que a la frontera sur. El Gobierno intenta transmitir un mensaje de control; no obstante, la planificación y los tiempos elegidos alimentan la percepción de que ha actuado en respuesta a la presión mediática y parlamentaria.

Ceuta como examen general de la gestión

La crisis que afecta a Ceuta ha desbordado durante semanas la capacidad del Ejecutivo para marcar el rumbo político. La llegada masiva de decenas de miles de personas desde Marruecos a finales de julio, con cifras que rondan entre 70.000 y 72.000 migrantes irregulares, convirtió a la ciudad autónoma en el núcleo de un conflicto que abarca:

Un desafío migratorio, por el colapso de los recursos de acogida.

Una crisis sanitaria, debido a la urgencia de atención y la necesidad de vacunas.

Un conflicto diplomático, por las tensiones con Rabat y el roce con socios como Italia .

. Un debate territorial, en torno a la integridad de la frontera española.

La secuencia política ha sido reveladora. Sánchez se desplazó inmediatamente a Ceuta, proclamando que se trataba de un “ataque a la integridad territorial de España” y anunciando un refuerzo policial y la aceleración de las repatriaciones. Sin embargo, después regresó a sus vacaciones, limitando su participación a dos reuniones telemáticas con ministros los días 7 y 17 de agosto, mientras la ciudad seguía colapsada y las autoridades locales clamaban por un “mando único” claro.

De manera paralela, se sucedieron visitas ministeriales: Interior, Exteriores, Defensa, Sanidad, Migraciones, Política Territorial, Juventud e Infancia. Esta imagen de compromiso se contraponía a otra, mucho menos favorable: la de una delegación de la responsabilidad, donde cada departamento defendía su papel mientras Ceuta denunciaba que “se pasan el balón unos a otros”.

Ocho ministros, un presidente de regreso y un curso empinado

La reanudación del curso político se centra en dos movimientos que ocurren a la vez: el regreso de Sánchez de Lanzarote y la avalancha de ocho comparecencias en el Congreso sobre la gestión en Ceuta. El calendario parlamentario prevé un “maratón” de explicaciones, con ministros de áreas críticas como Defensa, Interior, Exteriores, Sanidad o Inclusión detallando disposiciones militares, procesos de repatriación, coordinación con la Unión Europea y planes de reubicación de menores.

Sin embargo, el intento de proyectar transparencia enfrenta varios problemas políticos:

La prolongada ausencia del presidente en la escena pública durante la fase más crítica de la crisis ha solidificado la acusación de “desaparición” en medio de una emergencia.

La decisión de delegar las comparecencias en los ministros, en lugar de en Sánchez, se interpreta como una táctica para proteger al líder del Ejecutivo mientras se acumulan las críticas.

La simultánea presencia de tantos miembros del Gobierno refuerza la impresión de desorganización, más que de liderazgo claro, especialmente cuando la designación de un coordinador político llega semanas después del estallido de la crisis.

La oposición, liderada por el PP, ha hallado un escenario favorable: acusa a Sánchez de gobernar telemáticamente desde la playa, de reaccionar con retraso y de hacer de la gestión de Ceuta el símbolo de un gobierno que se basa en la improvisación. En este contexto, la reaparición del presidente tras tres semanas de silencio se interpreta más como una obligación impuesta por la presión mediática y demoscópica que como un acto de liderazgo.

Un Ejecutivo condicionado por la frontera, los aliados y la justicia

La crisis de Ceuta no ocurre en un vacío, sino que se da en un entorno ya complicado para el Gobierno. El otoño político se presenta cargado de desafíos:

Asuntos judiciales relacionados con decisiones del Ejecutivo y sus aliados parlamentarios.

Negociaciones con Marruecos para prevenir nuevas oleadas migratorias y definir la respuesta española.

Tensiones con otros socios europeos, como Italia, sobre la gestión de los flujos migratorios y la solidaridad comunitaria.

Un clima de opinión en el que más del 80 % de la población exige que Sánchez se presente en el Congreso, de acuerdo a recientes encuestas.

Este contexto intensifica cualquier error en el tiempo de respuesta o en la comunicación. La percepción de que Moncloa ha actuado tarde en Ceuta se suma a otros episodios donde se acusó al Gobierno de reaccionar a remolque de los acontecimientos, desde crisis sanitarias hasta decisiones en materia de seguridad. Por ello, editoriales y columnas están comenzando a hablar de un patrón, más que de un caso aislado: un Ejecutivo que improvisa, que se apoya más en la retórica que en el procedimiento y que se ve obligado a rectificar cuando la presión pública se vuelve insostenible.

El detalle humano: vacaciones, familia y un Gobierno bajo el escrutinio

Mientras ocho ministros ajustan discursos y cifras, el foco mediático también se ha centrado en el entorno personal del presidente. Su regreso de Lanzarote y el del marido de Begoña Gómez han sido utilizados por algunos titulares como símbolo del cierre del paréntesis estival de la pareja presidencial. Este enfoque tiene más carga política que interés personal: enfatiza que el descanso duró más que la paciencia de Ceuta y de la oposición.

A su vez, la ciudad autónoma sigue lidiando con problemas muy concretos: miles de personas en situación irregular sin intención de regresar a Marruecos, denuncias por agresiones y robos, servicios sanitarios saturados, más de 600 atenciones en pocos días y campañas de vacunación que avanzan a toda prisa. La distancia entre la política y la realidad en la calle se mide en calles abarrotadas, colegios que reabren con incertidumbre y vecinos que dicen que se vive “casi peor que durante la pandemia”.

Como dato curioso, la crisis ha dejado una serie de escenas que reflejan el momento político: ministros que llegan a Ceuta casi a diario como si de un puente aéreo se tratara; videoconferencias presidenciales desde una residencia vacacional que ya parece parte del imaginario político; y una ciudad fronteriza que, a su pesar, se convierte en el espejo donde el Gobierno constata que, cuando se llega tarde y mal, no basta con regresar de la playa para que todo vuelva a encajar.