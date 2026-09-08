¡Nuevo garrotazo a Sánchez! El Supremo suspende de manera cautelar la ‘ley de nietos’

El Tribunal Supremo ha asestado este martes un duro golpe al Gobierno de Pedro Sánchez al adoptar medidas cautelares que paralizan de forma provisional las altas automáticas en el Censo de Electores Residentes Ausentes (CERA) derivadas de la llamada ‘ley de nietos’. La decisión llega tras las vistas celebradas el lunes en la Sala de lo Contencioso-Administrativo y supone un serio contratiempo para la estrategia de ampliación del censo exterior impulsada por el Ejecutivo.

La Sala ha atendido las peticiones formuladas por Iustitia Europa, Vox y otras organizaciones, que denunciaban irregularidades en la aplicación de la disposición adicional octava de la Ley de Memoria Democrática y, especialmente, de la instrucción de 2022 firmada por Sofía Puente. Los recurrentes sostenían que esa instrucción amplió el alcance de la norma más allá de lo aprobado por el Parlamento y generó un crecimiento masivo y poco trazable del censo de residentes en el extranjero.

🟡 LEY DE NIETOS | HISTÓRICO 💥 PARDO CONSIGUE PARALIZAR LA LEY DE NIETOS 👏LO HEMOS CONSEGUIDO El Tribunal Supremo estima las medidas cautelares solicitadas por Iustitia Europa y ordena suspender los efectos electorales de las nuevas altas automáticas en el CERA afectadas por… pic.twitter.com/z7aFz8t64v — IUSTITIA EUROPA (@IustitiaEuropa) September 8, 2026

En su auto, el alto tribunal ordena la suspensión cautelar de las incorporaciones al CERA vinculadas a expedientes de nacionalidad tramitados al amparo de esa interpretación, mientras se resuelve el fondo del asunto. También exige la identificación separada de esas altas, la conservación íntegra de la documentación y una revisión prioritaria para garantizar la trazabilidad. La medida no anula las nacionalidades ya concedidas, pero sí frena sus efectos electorales inmediatos.

La Abogacía del Estado y la Fiscalía se opusieron con contundencia durante la vista, alegando que suspender las altas vulneraría el derecho fundamental al voto de los nuevos españoles. El Supremo, sin embargo, ha priorizado la protección de la pureza del censo electoral ante las dudas sobre la legalidad del procedimiento y el riesgo de distorsión en futuros comicios.

Este nuevo revés judicial se suma a la serie de contratiempos que el Gobierno de Sánchez acumula en los tribunales. La ‘ley de nietos’, presentada en su día como una medida de reparación histórica a los descendientes de exiliados, se ha convertido en el centro de una dura batalla política y jurídica. La oposición y varias asociaciones llevan meses alertando de una posible “ingeniería electoral” que podría alterar el censo de cara a las elecciones de 2027.

Fuentes jurídicas cercanas al caso señalan que la decisión cautelar refleja la “relevancia y alcance” de las cuestiones planteadas y abre la puerta a un control más estricto de las altas producidas desde 2022.

El auto del Supremo supone, en la práctica, un freno temporal a una de las operaciones más controvertidas del sanchismo en materia de nacionalidad y censo electoral.