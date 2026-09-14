La Fórmula 1 se convierte en un dolor de cabeza para Sánchez: cánticos contra el presidente y un cartel de ‘Perro Sánchez’ que engañó a las cámaras

El estreno del Gran Premio de España en el circuito de Madring debía ser una gran fiesta del motor, un orgullo nacional con el himno interpretado por una orquesta, tres Eurofighter surcando el cielo y la presencia del rey Felipe VI junto a las infantas.

Sin embargo, lo que también ha sonado con fuerza en la recta de meta y en las gradas ha sido un clamor reiterado contra el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ausente del evento.

Nada más terminar el himno nacional, grupos de aficionados corearon de forma coral y coordinada “¡Pedro Sánchez, hijo de puta!” en varias ocasiones. Los cánticos se extendieron por distintas zonas del trazado y se han viralizado en redes sociales con vídeos que muestran la intensidad del rechazo. Esta clase de abucheos colectivos se ha convertido en un fenómeno recurrente en citas masivas vinculadas a la gestión del Ejecutivo, y el Madring no ha sido una excepción. Mientras se escuchaban también gritos de “Viva España” y “Viva el Rey”, el vacío institucional del Gobierno central contrastaba con la presencia de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y el alcalde José Luis Martínez-Almeida en el palco de autoridades.

Cerca de 80.000.000 de personas han descubierto hoy en el mundo que el Perro Sánchez es un hijo de puta. ¡Que ejemplo! pic.twitter.com/aMyE08dWkq — Charly (@Charly52038555) September 13, 2026

El momento más comentado, sin embargo, llegó gracias al ingenio de un aficionado. Durante el Drivers Parade, cuando los pilotos saludan al público, las cámaras de la retransmisión oficial enfocaron a un espectador que lucía un cartel aparentemente inocente en inglés: “I travelled 19.854 km to see Liam Lawson” (He viajado 19.854 kilómetros para ver a Liam Lawson), con banderas de Nueva Zelanda y Australia. Era el tipo de mensaje entrañable que suele captar la atención de la realización internacional. En cuanto el aficionado se dio cuenta de que estaba en pantalla —visible incluso en las pantallas gigantes del circuito—, giró el cartón con rapidez. En el reverso aparecía claramente: “Perro Sánchez, hijo de puta”.

Hoy se han acordado de Perro Sánchez en la Fórmula 1. pic.twitter.com/Om2aKvKNXF — Jerezana y española 🇪🇸🇯🇪💚 (@Twitercensores) September 13, 2026

La cámara cambió de plano casi de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. La imagen se coló en la emisión en directo vista por millones de espectadores en todo el mundo y se convirtió en el meme del día. Risas en las gradas, nuevos cánticos y una avalancha de comentarios en redes sociales celebrando la “pícara maniobra”. No fue el único: en las gradas también se vieron otras pancartas críticas con el presidente.

Para ver la Fórmula 1 le dieron permiso… Para ir a Ceuta, no. pic.twitter.com/VU29zrkxIM — Muy.Mona/🇪🇸💚 (@Capitana_espana) September 13, 2026

La ausencia total de miembros del Gobierno en uno de los eventos deportivos y sociales más importantes del año ha reforzado la sensación de fractura. Mientras la Casa Real recibía aplausos al entrar al recinto, Sánchez se convertía, sin estar presente, en el protagonista indeseado de la jornada. La Fórmula 1 en Madrid ha demostrado que el ruido de los motores no apaga el malestar ciudadano. Lo que debía ser solo una fiesta del deporte se ha transformado, una vez más, en un altavoz de protesta política que el presidente no puede ignorar.