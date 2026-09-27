Los 10 pecados que evidencian la podredumbre y degradación del Régimen Sánchista

Cuanto más débil está el marido de Begoña Gómez, y lo está mucho, más acentúa sus tics autoritarios.

Pedro Sánchez encara el tramo final de la legislatura sin Presupuestos, con su esposa camino del banquillo, con múltiples frentes judiciales abiertos a su alrededor, el descubrimiento de operaciones mafiosas que les han llevado a buscar sicarios en Extremadura para ‘asustar‘ a una juez y con una aritmética parlamentaria que, de momento, le permite seguir aferrado al sillón, pero al borde del abismo.

Y cuando el suelo cruje, La Moncloa no rectifica: se mete más en la concha, como un baboso caracol..

A partir de cierto punto de envilecimiento en los objetivos y en los comportamientos, hay cosas que ya no es posible hacer pretendiendo a la vez quedar bien.

El Gobierno Frankenstein huele a podrido y a final de ciclo.

Pero hará todavía mucho daño antes de irse.

La democracia española no se desmorona con estruendo, sino a golpe de decreto, de silencio parlamentario y de bronca constante.

El Debate ha puesto nombre y número a ese desgaste: diez indicadores que retratan una legislatura marcada por la tensión institucional y por la alergia del Ejecutivo a cualquier contrapeso. No es un veredicto judicial, es un diagnóstico político.

Pero se apoya en hechos que cualquiera puede comprobar.

El jurado y la ministra

La lista arranca con un episodio que habría provocado dimisiones en cualquier democracia con menos cuajo. Las declaraciones de la ministra Elma Saiz fueron leídas por la oposición como un aviso a navegantes dirigido a los ciudadanos que formarán el jurado popular que juzgará a Begoña Gómez. Que un miembro del Gobierno opine sobre un proceso que afecta a la mujer del presidente ya es imprudente. Que el mensaje llegue a quienes deben juzgarla roza lo inaudito.

Gobernar sin cuentas

España vive con las cuentas prorrogadas desde 2023. La Constitución obliga al Ejecutivo a presentar el proyecto presupuestario al menos tres meses antes de que expiren los del año anterior. La prórroga es legal, sí. Convertirla en el estado natural de toda una legislatura es otra cosa: es gobernar a oscuras y sin rendir cuentas.

Sin Presupuestos, nadie sabe cuáles son las prioridades reales del Gobierno. Lo que sí se sabe, según los datos de la Intervención General del Estado que cita El Debate, es que las modificaciones de crédito se dispararon un 160 % en el primer semestre respecto a 2023. Traducido: se gobierna a base de parches, retoques y apaños, lejos del debate general que exigen unas cuentas anuales.

El Senado, ese lugar incómodo

La Cámara Alta, con mayoría del PP, se ha convertido en territorio hostil para Sánchez. Y el presidente ha resuelto el problema a su manera: no pisándola. Desde el 12 de marzo de 2024 no ha acudido a una sola sesión de control semanal en el Senado. Ninguna ley le obliga, es cierto. Pero la costumbre democrática tiene su peso, y saltársela durante más de dos años dice mucho de quien lo hace.

En el Congreso la cosa no mejora. Las negociaciones de verdad se cocinan fuera del hemiciclo, en despachos y en Waterloo, con los socios de turno. El Parlamento se limita a ratificar lo pactado. La transparencia, como todo lo demás, también se ha vuelto negociable.

Decretos a granel

El real decreto ley está pensado para situaciones de extraordinaria y urgente necesidad. Este Gobierno lo usa como quien usa la tarjeta de crédito en rebajas. Especialmente sangrantes son los decretos ómnibus, auténticos cajones de sastre donde se mezcla lo urgente con lo accesorio y se obliga a los diputados a tragarse el paquete entero o a rechazarlo en bloque. El Congreso recibe decisiones cerradas y con escaso margen para enmendarlas.

Los jueces en la diana

Donde el deterioro resulta más inquietante es en la relación con el poder judicial. Ministros y dirigentes socialistas atacan públicamente a magistrados, fiscales y resoluciones incómodas. Lo venden como libertad de expresión. Pero cuando el que dispara ocupa el poder, lo que se erosiona es la confianza en la independencia judicial. Y resulta llamativo que la ofensiva se recrudezca, casualmente, a medida que avanzan los procedimientos que rodean al entorno del presidente.

El Tribunal Constitucional completa el cuadro. Su renovación ha alterado la composición del órgano y, para la oposición, lo ha convertido en un actor más de la contienda partidista. El Gobierno replica que todo se hizo conforme a la ley. Formalmente, quizá. Pero un árbitro del que media España sospecha deja de ser árbitro.

Entrevistas de terciopelo y enemigos de cartón

Sánchez elige con mimo dónde y con quién habla. Prefiere los medios afines, las preguntas cómodas y los platós sin sobresaltos. Protege el mensaje, pero empobrece la rendición de cuentas. Una entrevista difícil revela más sobre la solidez de un gobernante que diez charlas amables.

A eso se suma la polarización como método. Tachar de ultra o golpista a todo el que discrepa moviliza a la parroquia propia y convierte cada desacuerdo en una cruzada moral. Sirve para ganar tiempo. No para gobernar.

Una mayoría de supervivencia

La investidura descansa sobre pactos con socios muy dispares, independentistas incluidos. Nada que objetar mientras se respete la Constitución. El problema llega cuando el precio de cada apoyo afecta a la igualdad entre ciudadanos o al funcionamiento de la Justicia. Entonces la mayoría deja de ser un proyecto y se convierte en un seguro de vida.

Aquí no dimite nadie

El décimo síntoma quizá sea el más revelador. En el sanchismo, dimitir equivale a rendirse. Los errores se gestionan con numantinas defensas, relevos tardíos y mucha propaganda. Cuando nadie asume responsabilidades, la responsabilidad se disuelve como un terrón de azúcar en un café institucional demasiado cargado.

El coste de gobernar al límite

Los defensores del Gobierno recuerdan que en España hay elecciones libres, pluralismo, tribunales independientes y una oposición con capacidad de control. Es verdad. Y conviene separar lo comprobable —la ausencia de Sánchez en el Senado, la prórroga presupuestaria— de la valoración política que cada cual haga de ello.

Pero ninguno de estos episodios va solo. Juntos dibujan un modelo de poder que ya no aspira a rendir cuentas, sino a aguantar. Aparecer poco, negociar en la sombra, legislar deprisa y responder con dureza. El resultado es un sistema con las instituciones formalmente en pie y la confianza ciudadana en caída libre.

Las democracias rara vez mueren de un solo golpe. Suelen enfermar por acumulación. Y este paciente lleva ya demasiados síntomas como para que alguien en La Moncloa siga diciendo que tiene buen color.