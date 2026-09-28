El adiós de Juan Carlos Peinado, el juez que se convirtió en la pesadilla de Begoña Gómez

Juan Carlos Peinado cuelga la toga.

El magistrado del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid se jubiló este domingo 27 de septiembre de 2026, el mismo día en que cumplió 72 años, la edad máxima legalmente permitida. Lo hizo después de dejar firmemente sentada en el banquillo a Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

El viernes acudió por última vez a su despacho en la sexta planta de los juzgados de Plaza de Castilla para despedirse de los funcionarios que le acompañaron durante años. Días antes, el lunes 21 de septiembre, había dictado el auto de apertura de juicio oral contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación, y contra su asesora Cristina Álvarez por malversación. El juicio se celebrará ante un tribunal del jurado, probablemente el año que viene. Con esa resolución, Peinado cerró la instrucción de forma irreversible: ningún juez que le suceda podrá modificar un ápice la causa.

Durante más de dos años y medio, Peinado se convirtió en la pesadilla judicial de la mujer del presidente. La investigación arrancó en abril de 2024 a raíz de una denuncia de Manos Limpias y creció hasta convertirse en uno de los principales focos de desgaste político para el Ejecutivo. El juez interrogó al propio Sánchez en La Moncloa, intentó imputar al ministro de Justicia, llegó a retirar el pasaporte a Gómez y a imponerle medidas cautelares que luego fueron levantadas, y mantuvo un constante pulso con el Gobierno.

Su instrucción no estuvo exenta de polémica ni de correcciones. La Audiencia Provincial de Madrid reordenó en varias ocasiones el procedimiento, archivó algunos delitos, limitó otros y reprendió decisiones que consideró insuficientemente fundamentadas. Aun así, el tribunal provincial acabó respaldando el envío a juicio por los dos delitos que finalmente se mantienen. La Fiscalía y las defensas habían pedido el archivo; las acusaciones populares, en cambio, solicitan penas de hasta 13 años para Gómez.

Peinado, un juez de instrucción hasta entonces poco conocido fuera de los círculos jurídicos de Madrid, se transformó en figura mediática y en símbolo de perseverancia judicial para unos, y de instrucción errática y politizada para otros.

Él mismo se apresuró a dejar la causa cerrada antes de su salida, eliminando cualquier rumor sobre posibles cambios de criterio por parte de un sucesor.

El Boletín Oficial del Estado publicó este sábado su jubilación forzosa por edad, acordada por el Consejo General del Poder Judicial. No se trata de una sanción ni de una destitución, sino del cumplimiento del límite legal tras haber prolongado su permanencia en activo hasta el máximo.

En los próximos días asumirá el juzgado su sustituto natural, Carlos Valle, mientras el CGPJ designa un nuevo titular.

Peinado se marcha con la cabeza alta, según quienes le conocen, y con la sensación de haber cumplido su deber en la causa que ha marcado el final de su carrera.