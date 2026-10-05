El lema electoral de Óscar Puente queda abrasado con todo el abecedario de la corrupción de Pedro Sánchez

El tiro le salió por la culata.

Óscar Puente, el ministro de Transportes, troll oficial del Palacio de La Moncloa y el ariete digital del sanchismo, salió disparado a las redes apenas Pedro Sánchez anunció el adelanto electoral para el 29 de noviembre. Su propuesta de eslogan de campaña es tan sutil como un puñetazo en la mesa: «Votar con V de vivienda o con B de buitre. Esa es la disyuntiva».

Votar con V de vivienda o con B de Buitre. Esa es la disyuntiva. — Óscar Puente (@oscar_puente_) October 5, 2026

Bonito juego de palabras. Casi entrañable. El problema es que, mientras Puente intenta reducir toda la contienda a un dilema de cartón-piedra entre “vivienda buena” y “fondos buitre malos”, el resto del abecedario de la corrupción que rodea a su jefe se le está comiendo vivo el eslogan. Y no es una metáfora: es un rosco completo, de la A a la Z, que deja el lema del ministro hecho cenizas antes de que empiece la campaña oficial.

Como le han dicho en redes sociales, «si Puente quiere jugar a las letras, juguemos».

Y es que abecedario tiene para para un tren (y nunca mejor dicho).

A de Ábalos: el exministro de Transportes (sí, el mismo ministerio que ahora ocupa él) condenado a más de 24 años por la trama de las mascarillas, cohecho, organización criminal y malversación. B de Begoña: la esposa del presidente, imputada por tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida y más. C de Cerdán, K de Koldo, L de Leire Díez (la fontanera de Ferraz), D de David (el hermanísimo), Z de Zapatero (primer expresidente imputado en democracia)… y así hasta completar el abecedario que ya circula por todos los medios críticos y que el propio sanchismo no sabe cómo tapar.

Mientras Puente se esfuerza en presentar la batalla como «vivienda o buitres», el electorado tiene delante un catálogo completo de casos que apuntan al núcleo duro del PSOE y al entorno más íntimo de Sánchez. Contratos amañados, comisiones, enchufes, rescates selectivos, presiones a jueces, fontanería contra la UCO… Todo eso no cabe en una V ni en una B. Cabe, como poco, en las 27 letras del abecedario.

@oscar_puente_ Con P de Puteros, con la J de Jessica, la C de Carlota y Cerdan, la T de Tito Berni, la E de ETA, la B de los putos Baches de las autovías y autopistas, la R de los Retrasos en los AVE… tenéis el abecedario completo — JdJ (@El_de_Vigo) October 5, 2026

@oscar_puente_ Vamos a votar con sentido y encontra de los que se han tirado 8 años de liada en liada,no olvidamos: Amnistia,Pandemia,Excarcelacion de Etarras, Apagon,Dana,Volcán,Incencios,Ceuta,Ley de Nietos,Adamuz,Regularizacion,Delsy,Vivienda,Condonación de Deuday toda la corrupcion… — FachaWoke (@FachaWoke) October 5, 2026

El ministro, que en su día vendía «Valladolid, mejor que nunca» y ahora se ha convertido en el boxeador de redes del Gobierno, parece no haberse enterado de que el electorado ya no se come el relato de «nosotros los buenos contra los fondos buitre». Porque cuando uno de los tuyos acaba condenado a más de dos décadas de cárcel por corrupción en el mismo ministerio que tú diriges, y la mujer del presidente está imputada, y el expresidente del partido también, y la lista sigue creciendo, el eslogan se te quema en las manos.