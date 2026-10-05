Sánchez hace una declaración institucional para anunciar si convoca o no elecciones

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, comparecerá este lunes a las 9:00 horas en Moncloa para realizar una declaración institucional en la que se prevé que anuncie su decisión sobre si adelanta o no las elecciones generales. Se trata de una comparecencia institucional en la que no se admitirán preguntas mientras que Moncloa anula la agenda prevista para el día de hoy.

La jornada se desarrolla en un clima de tensión tras la caída el viernes de los dos reales decretos leyes impulsados por el Ejecutivo para en materia de vivienda. El rechazo, con los votos de PP, Vox y Junts, ha obligado a Sánchez a un fin de semana de consultas con ministros, dirigentes socialistas y su núcleo más cercano en Moncloa.

Fuentes del Gobierno y del PSOE apuntan a que la decisión podría anunciarse este mismo lunes, posiblemente tras la reunión de la Ejecutiva o mediante una declaración institucional. La opción más barajada, en caso de adelanto, situaría las elecciones el 29 de noviembre, la primera fecha posible según los plazos de la ley electoral (54 días después de la publicación de la disolución de las Cortes en el BOE).

En el PSOE y en amplios sectores del Ejecutivo se percibe una “ventana de oportunidad” para ir a las urnas, aprovechando la movilización social generada por el tema de la vivienda. Varios barones territoriales han expresado públicamente su apoyo a la convocatoria. No obstante, la decisión final recae en exclusiva en el presidente, quien hasta el último momento ha guardado silencio sobre su inclinación.

Con la agenda matutina confirmada y la tarde libre de compromisos públicos, toda la atención mediática y política se centra hoy en Moncloa. España espera.