La campaña electoral más dura de Sánchez: Begoña y las causas judiciales que acechan al socialista

Pedro Sánchez afronta la campaña electoral más compleja de su trayectoria política.

Con las elecciones generales convocadas para el 29 de noviembre de 2026, el presidente del Gobierno se presenta ante las urnas rodeado de un cerco judicial que afecta de lleno a su entorno más cercano y al Partido Socialista. En el centro de ese escenario se sitúa su esposa, Begoña Gómez, enviada a juicio oral el pasado 21 de septiembre por el juez Juan Carlos Peinado.

El magistrado, a pocos días de su jubilación forzosa, acordó la apertura de juicio oral contra Gómez por presuntos delitos de tráfico de influencias y malversación de caudales públicos. La causa se celebrará ante un tribunal del jurado popular en la Audiencia Provincial de Madrid. También irá a juicio su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez, por el delito de malversación. La instrucción, iniciada en 2024 a raíz de una denuncia del sindicato Manos Limpias, se ha prolongado durante casi dos años y medio y se ha centrado en las actividades profesionales de la esposa del presidente.

Los hechos investigados giran en torno a la creación y puesta en marcha de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva en la Universidad Complutense de Madrid, que codirigió Gómez, así como a una presunta intermediación en favor del empresario Juan Carlos Barrabés. Respecto a la malversación, el juez aprecia indicios de que se destinó a usos privados un software desarrollado con recursos de la universidad (cuyo perjuicio se cuantifica en algo más de 113.000 euros) y de que se utilizó de forma recurrente a la asesora pública para labores privadas de Gómez.

La acusación popular, liderada por Hazte Oír, solicita 13 años de prisión para Begoña Gómez. La Fiscalía, por el contrario, pide su absolución y considera que no existen indicios suficientes de delito. La defensa de Gómez niega cualquier aprovechamiento de su posición como esposa del presidente y sostiene que no buscó enriquecerse. El juicio aún no tiene fecha, aunque las previsiones judiciales apuntan a que no se celebrará hasta bien entrado 2027, probablemente después del verano.

El caso de Begoña no es el único frente. La legislatura ha dejado un rosario de causas que afectan al entorno socialista: la condena del exministro José Luis Ábalos y de su asesor Koldo García en el caso de las mascarillas, el caso del hermano del presidente, David Sánchez, el caso Leire Díez, las pesquisas sobre posibles pagos en metálico del PSOE y el caso Plus Ultra, en el que está implicado el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero y en el que sus hijas están citadas como investigadas justo después de las elecciones.

Este cúmulo de procedimientos convierte la campaña del 29 de noviembre en un escenario inédito. El calvario, sin embargo, ya forma parte inseparable del relato electoral.