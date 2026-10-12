12 de octubre: Sánchez vuelve a blindarse de los abucheos el Día de la Fiesta Nacional en plena precampaña

Pedro Sánchez afronta un nuevo Día de la Fiesta Nacional marcado por el tradicional dispositivo de seguridad que aleja al público de la tribuna de autoridades y por el clima de máxima crispación preelectoral. Las elecciones generales anticipadas del 29 de noviembre, convocadas hace apenas una semana, convierten este 12-O en uno de los más tensos de los últimos años.

El desfile militar del Paseo de la Castellana se ha consolidado como termómetro de la bronca política. Año tras año, el presidente del Gobierno recibe silbidos, pitidos e insultos por parte de una parte del público congregado, pese al fuerte blindaje de las autoridades. Desde hace tres ediciones, la Tribuna Real y la de las autoridades se ubican frente a la fuente de Neptuno, a unos 200-250 metros de los espectadores. La medida, adoptada tras reiterados abucheos sonoros, permite que la llegada del jefe del Ejecutivo pase más desapercibida.

Un año de máxima tensión en clima preelectoral

Este año la tensión es especialmente alta. Sánchez anunció la disolución de las Cortes el 5 de octubre, tras el rechazo parlamentario a dos decretos de vivienda, y fijó las urnas para el 29 de noviembre. El clima preelectoral se suma al desgaste acumulado por la crisis migratoria de Ceuta (con la entrada de decenas de miles de personas este verano), los casos de corrupción que afectan al entorno del PSOE y las cesiones al independentismo. Los Reyes visitarán Ceuta y Melilla el 13 y 14 de octubre, un viaje de alto simbolismo que pone aún más el foco en la gestión del Gobierno en la frontera sur.

Como en ediciones anteriores, se espera que los abucheos se repitan a la llegada de Sánchez a la plaza de Cánovas del Castillo. El dispositivo de seguridad y la distancia del público no han impedido en el pasado que los gritos de “¡Fuera!”, “¡Dimisión!” o “¡Corrupto!” se escuchen con claridad. Santiago Abascal, líder de Vox, volverá a dar plantón al acto: este año ni siquiera estará en Madrid, sino en Ceuta, junto al presidente de Agrupación Nacional, Jordan Bardella.

El presidente ha aprovechado la jornada para lanzar un mensaje en redes centrado en los “derechos” y en una España plural, en clave claramente electoral. Mientras tanto, la recepción en el Palacio Real reunirá a líderes políticos en un ambiente de confrontación abierta, sin atisbo de tregua.

La Fiesta Nacional de 2026 se celebra, una vez más, con Sánchez protegido detrás del blindaje institucional, pero expuesto al rechazo de una parte de la calle que ha convertido los abucheos en ritual anual. Con menos de 50 días para las urnas, el 12 de octubre vuelve a medir el desgaste del presidente.