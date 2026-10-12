“¡Pedro Sánchez, hijo de puta!” El socialista se esconde unos minutos en el coche pero acaba recibiendo un tremendo abucheo

El desfile militar del 12 de octubre vuelve a convertirse en un escenario de tensión política para Pedro Sánchez. La celebración de la Fiesta Nacional, presidida por los Reyes en Madrid, coincide este año con una precampaña electoral especialmente intensa, en la que cada gesto, cada declaración y cada reacción pública adquieren una dimensión política añadida.

El presidente del Gobierno afronta la cita en un clima de fuerte polarización, con las elecciones generales anticipadas al 29 de noviembre y los principales partidos ya volcados en la batalla electoral. En este contexto, los abucheos e insultos dirigidos contra el líder socialista durante el desfile cobran una relevancia que trasciende el propio acto institucional.

Un 12-O marcado por la precampaña

La Fiesta Nacional reúne cada año a las principales autoridades del Estado y a miles de ciudadanos en las calles de Madrid. Sin embargo, la presencia de Sánchez suele venir acompañada de protestas de una parte del público, una circunstancia documentada en anteriores ediciones del desfile.

RTVE recogió, por ejemplo, los abucheos y gritos de «que te vote Txapote» dirigidos al presidente durante el desfile de 2023. También informó de protestas similares en las ediciones de 2021 y 2022. Este 2026 la imagen vuelve a repetirse, ‘escuchemos, música de viento’, comenta Xabier Fortes durante ese momento. Eso sí, el socialista trató de minimizar el golpe apurando unos minutos en el coche oficial aunque no sirvió de nada.

El precedente explica por qué la reacción del público vuelve a centrar parte de la atención política y mediática en una jornada que, institucionalmente, está dedicada al homenaje a la bandera y a las Fuerzas Armadas.

Una cita institucional convertida en termómetro político

La coincidencia entre el desfile y el inicio de la campaña electoral anticipada aumenta el valor político de cualquier protesta. Sánchez busca defender la gestión de su Gobierno y movilizar a sus votantes, mientras sus adversarios intentan convertir el descontento ciudadano en un argumento electoral.

El presidente ya había centrado parte de su discurso político reciente en cuestiones como la vivienda y la confrontación con el PP y Vox. Su participación en los actos del 12-O llega, por tanto, en un momento en el que la competición electoral domina la agenda política. El contexto electoral previo al desfile.

La Fiesta Nacional debería ser una jornada de representación institucional y reconocimiento a quienes sirven en las Fuerzas Armadas. Pero la elevada confrontación política española vuelve a situar al presidente en el centro de las reacciones de una parte del público.