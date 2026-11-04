Sánchez celebra la derrota de Trump y le acaba explotando en la cara: “Ocurrirá aquí”

Pedro Sánchez no ha tardado en sacar rédito político de la derrota electoral de Donald Trump en Estados Unidos. El presidente del Gobierno ha celebrado el triunfo demócrata en las elecciones de mitad de mandato y ha aprovechado el resultado para lanzar un mensaje directamente dirigido a sus adversarios políticos en España. «Ocurrió en Brasil. Acaba de ocurrir en EEUU. Y ocurrirá pronto en España», ha escrito en su cuenta de X.

Un pronóstico que Sánchez presenta como una señal de que la derecha y los movimientos conservadores están perdiendo fuerza, pero que llega en un momento especialmente complicado para sus propios intereses electorales. A menos de cuatro semanas de las elecciones generales del 29 de noviembre, el PSOE afronta una campaña marcada por el desgaste del Ejecutivo y por una crisis ferroviaria que ha sacudido los planes de Moncloa.

El presidente ha acompañado su mensaje de una interpretación política de los resultados estadounidenses: «La sociedad estadounidense votó contra las políticas que solo empobrecen. Contra el odio. Contra el machismo. Contra el negacionismo climático y contra los privilegios de las élites». Una lectura con la que intenta trasladar el resultado norteamericano al escenario electoral español y convertirlo en un argumento de movilización para la izquierda.

Con el sistema electoral estadounidense, usted no sería presidente. Perdió las elecciones de 2023. Ni el PSOE ni sus socios de extrema izquierda controlarían el Congreso. Allí gana quien obtiene más votos, sin pactos de investidura. Y el Senado ya lo perdió, porque el PP tiene mayoría absoluta. Usted solo gobierna por los pactos que dijo que no haría. — Daniel Lacalle (@dlacalle) November 4, 2026

@sanchezcastejon Tu política nos empobrece, y además, nos mata.

Pronto te llegara el turno — Carlos (@loco_losgatos) November 4, 2026

@sanchezcastejon Y el 29N en España votaremos contra la corrupción, contra los accidentes ferroviarios, contra las prostitutas,y sobre todo contra ti. — MartaSevilla (@MarBalCas) November 4, 2026

@sanchezcastejon Te confundes, en EEUU han votado contra el gobierno, como ocurrirá aquí. — Euribor.com.es (@euribor_com_es) November 4, 2026

Una celebración en plena tormenta política

Sin embargo, el contexto español dista mucho del escenario que Sánchez pretende proyectar. La tragedia ferroviaria de Urda, que ha dejado 69 fallecidos, ha colocado la gestión del Ministerio de Transportes en el centro de la campaña. El ministro Óscar Puente terminó anunciando su dimisión durante su comparecencia parlamentaria, una decisión que ha obligado al presidente a reorganizar el Ejecutivo en plena precampaña.

Sánchez ha tratado de convertir también esa salida en un argumento político a su favor. Tras conocerse la renuncia, reivindicó la actuación de su hasta entonces ministro y aseguró que su decisión demostraba que «no todos somos iguales». Pero la marcha de uno de sus principales colaboradores deja al Gobierno ante un nuevo frente político y una crisis que la oposición pretende mantener en el centro del debate electoral.

El 29-N, la verdadera prueba para Sánchez

La comparación con Estados Unidos tiene, además, una limitación evidente: las elecciones de mitad de mandato estadounidenses no son unas elecciones presidenciales y sus resultados no determinan automáticamente lo que sucederá en otros países. La victoria demócrata supone un importante revés para Trump y su partido, pero no constituye por sí misma un indicador del comportamiento del electorado español.

Pese a ello, Sánchez ha decidido convertir el resultado en una pieza más de su estrategia electoral. La victoria de Lula en Brasil ya había servido al PSOE para alimentar el discurso de la remontada y ahora el presidente vuelve a recurrir a un resultado internacional para trasladar optimismo a sus filas.

El problema es que el próximo examen no se celebrará en Washington ni en Brasilia, sino en las urnas españolas. Y allí los ciudadanos tendrán que valorar la gestión del Gobierno, la situación económica, los servicios públicos y las responsabilidades políticas por las crisis que han marcado los últimos meses.

Sánchez ha anticipado que lo ocurrido en Estados Unidos «ocurrirá aquí». El 29 de noviembre se comprobará hasta qué punto ese pronóstico tiene recorrido en España. Hasta entonces, su celebración de la derrota de Trump convive con una campaña electoral en la que el PSOE tiene sus propios problemas que resolver.