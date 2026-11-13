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El arranque más descarado de la campaña

Sánchez ya va con la ‘chorra fuera’: se lleva a la imputada Begoña en el arranque de campaña y las redes estallan

La imputada toma la palabra, recibe ovaciones y baila con Sánchez en pleno clima de crisis y luto nacional

María Jesús Montero y Begoña Gómez durante el mitin de apertura de campaña.
María Jesús Montero y Begoña Gómez durante el mitin de apertura de campaña. EP
Archivado en: Begoña Gómez | Gobierno | Pedro Sánchez | Periodismo | Política | PSOE - Partido Socialista Obrero Español

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Pedro Sánchez no se corta un pelo.

En el mitin de arranque de campaña del PSOE en el Fibes de Sevilla este jueves, el presidente y candidato ha subido al escenario de la mano de su mujer, Begoña Gómez, la procesada por tráfico de influencias y malversación que espera juicio con jurado popular. Y no contento con el gesto, la ha hecho intervenir por primera vez en un mitin socialista, bailar al ritmo de “Te amaré” y recibir gritos de “¡No estás sola!” mientras el país sigue de luto por los 69 muertos de Urda, el funeral del TEDAX de Oviedo y un rosario de escándalos.

La escena ha sido de manual sanchista: camisetas rojas con “La fuerza de las mujeres”, abrazos, besos y bailecitos sobre el escenario mientras Begoña tomaba la palabra para decirse “militante de base”, agradecer el “aliento” de la familia socialista y quejarse de “la gente que nos juzga”. “Hemos sido ‘señoras de’ durante demasiado tiempo… nosotras somos las autoras de nuestra propia vida”, proclamó.

El auditorio, lleno de unos 3.000-4.000 fieles, respondió con ovaciones. Sánchez, en camiseta roja, se declaró “afortunado por ser tu esposo” y pidió una “movilización histórica” y “remontada épica” contra PP y Vox.

Pero fuera del Fibes el contraste ha sido brutal. Hace apenas 15 días, la tragedia ferroviaria de Urda dejó 69 muertos. Ayer se celebraba el funeral del TEDAX fallecido en Oviedo. Hay nuevas entradas de la UCO, imputaciones y un clima de crisis permanente. Y el presidente elige ese momento para sacar a su mujer imputada, convertirla en mitinera estrella y montar el espectáculo del amor y el feminismo.

Las redes no han tardado ni un segundo en estallar. Vídeos del baile y de la intervención de Begoña circulan sin parar. “Cuesta creer que no sea IA… ni Maduro y Cilia se atrevieron a tanto”, escribía el diputado del PP Nacho Martín Blanco. “Llevarse a la multi imputada a los mítines… ¿tiene sentido más que el de defecar en la boca de sus votantes?”, preguntaba otro usuario. “Hoy ha sido el funeral del TEDAX… y este está de bailecitos y descojonándose de risa. Puto demente”, rezaba uno de los tuits más compartidos. “69 personas murieron hace 15 días por su negligencia… y hoy bailecito”, resumía Tania de Ois. “Están todos para encerrar en un psiquiátrico”, cerraba otro.

El mensaje que envía Sánchez es claro y sin filtros: da igual la imputación, da igual el luto, da igual el desgaste. La campaña se hace con Begoña en primer plano, con el guion del “amor” y del “feminismo víctima”, y con la militancia gritando que “no está sola”. El presidente va con la chorra fuera desde el primer día. Y las redes, como era de esperar, se lo han comido con patatas.

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Autor

Cristina López Mantas

Cristina López Mantas (1994) es graduada en periodismo por la Universidad Complutense de Madrid, redactora de política en Periodista Digital.

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