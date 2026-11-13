Sánchez ya va con la ‘chorra fuera’: se lleva a la imputada Begoña en el arranque de campaña y las redes estallan

Pedro Sánchez no se corta un pelo.

En el mitin de arranque de campaña del PSOE en el Fibes de Sevilla este jueves, el presidente y candidato ha subido al escenario de la mano de su mujer, Begoña Gómez, la procesada por tráfico de influencias y malversación que espera juicio con jurado popular. Y no contento con el gesto, la ha hecho intervenir por primera vez en un mitin socialista, bailar al ritmo de “Te amaré” y recibir gritos de “¡No estás sola!” mientras el país sigue de luto por los 69 muertos de Urda, el funeral del TEDAX de Oviedo y un rosario de escándalos.

La escena ha sido de manual sanchista: camisetas rojas con “La fuerza de las mujeres”, abrazos, besos y bailecitos sobre el escenario mientras Begoña tomaba la palabra para decirse “militante de base”, agradecer el “aliento” de la familia socialista y quejarse de “la gente que nos juzga”. “Hemos sido ‘señoras de’ durante demasiado tiempo… nosotras somos las autoras de nuestra propia vida”, proclamó.

El auditorio, lleno de unos 3.000-4.000 fieles, respondió con ovaciones. Sánchez, en camiseta roja, se declaró “afortunado por ser tu esposo” y pidió una “movilización histórica” y “remontada épica” contra PP y Vox.

Pero fuera del Fibes el contraste ha sido brutal. Hace apenas 15 días, la tragedia ferroviaria de Urda dejó 69 muertos. Ayer se celebraba el funeral del TEDAX fallecido en Oviedo. Hay nuevas entradas de la UCO, imputaciones y un clima de crisis permanente. Y el presidente elige ese momento para sacar a su mujer imputada, convertirla en mitinera estrella y montar el espectáculo del amor y el feminismo.

Las redes no han tardado ni un segundo en estallar. Vídeos del baile y de la intervención de Begoña circulan sin parar. “Cuesta creer que no sea IA… ni Maduro y Cilia se atrevieron a tanto”, escribía el diputado del PP Nacho Martín Blanco. “Llevarse a la multi imputada a los mítines… ¿tiene sentido más que el de defecar en la boca de sus votantes?”, preguntaba otro usuario. “Hoy ha sido el funeral del TEDAX… y este está de bailecitos y descojonándose de risa. Puto demente”, rezaba uno de los tuits más compartidos. “69 personas murieron hace 15 días por su negligencia… y hoy bailecito”, resumía Tania de Ois. “Están todos para encerrar en un psiquiátrico”, cerraba otro.

El mensaje que envía Sánchez es claro y sin filtros: da igual la imputación, da igual el luto, da igual el desgaste. La campaña se hace con Begoña en primer plano, con el guion del “amor” y del “feminismo víctima”, y con la militancia gritando que “no está sola”. El presidente va con la chorra fuera desde el primer día. Y las redes, como era de esperar, se lo han comido con patatas.

Están todos para encerrar en un psiquiátrico. https://t.co/uXKQVGoVPn — Jesús Mayoral. – (@jemayfe73) November 12, 2026

69 personas murieron hace 15 días por su negligencia. Un policía hace dos. Ayer una huelga general con disturbios. Hoy la UCO en el Ministerio de Igualdad y en el Tribunal de Cuentas. El delegado del Gobierno en Ceuta imputado. Su chofer encarrilado. La del medio a la espera de juicio. La de la derecha enfangada con su jefe de gabinete. Y el de la izquierda, contando los días que le quedan en Moncloa. Este es el cuadro. — Tania de Ois (@taniadeois) November 12, 2026

Hoy ha sido el funeral del Tédax que falleció en Oviedo tras la explosión de una bomba.

Anteayer fue el funeral de Estado por las 69 víctimas de Urda y este hijo de perra no solo no ha asistido, sino que hoy está de bailecitos y descojonandose de risa.

Puto demente.

#Horizonte https://t.co/ULszp5ZQYt — Jesús Mayoral. – (@jemayfe73) November 12, 2026

Al margen de lo que esta imagen representa de frivolidad y enajenación de la realidad, después del accidente de Urda, y de los nuevos escándalos que hoy se han publicado , ¿Alguien cree que Sánchez además es completamente arrítmico ? https://t.co/NsYgkUrTpa — Pedro Muñoz Abrines (@MunozAbrines) November 12, 2026

Cuesta creer que no sea IA y, sobre todo, cuesta verlo sin experimentar una infinita sensación de vergüenza ajena. Ni Maduro y Cilia Flores se atrevieron a tanto. https://t.co/89mEWLzApd — Nacho Martín Blanco (@Nmartinblanco) November 12, 2026