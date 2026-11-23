Empieza la cuenta atrás definitiva.

Queda exactamente una semana para las elecciones generales del 29 de noviembre y España se juega algo más que unos escaños: la posibilidad real de salir de las garras del sanchismo.

Después de años de polarización, pactos con independentistas y separatistas, crisis de vivienda sin solución efectiva, escándalos de corrupción en el entorno del poder y un Gobierno que ha vivido en permanente fragilidad parlamentaria, los ciudadanos tienen la oportunidad de decidir si quieren más de lo mismo o un cambio de rumbo.

Las últimas encuestas, publicadas justo antes del apagón demoscópico, dibujan un escenario contundente: el Partido Popular lidera con alrededor del 31 % de los votos y entre 127 y 133 escaños, el PSOE se mueve en el 27-28 % y 108-119 diputados, y Vox se sitúa cerca del 18-19 % con 63-66 escaños. La suma de PP y Vox supera de forma consistente la mayoría absoluta de 176 escaños (en la mayoría de sondeos entre 189 y 199), mientras el bloque que sostuvo a Sánchez en 2023 se queda lejos de la investidura.

Sánchez ha intentado convertir esta última semana en un milagro electoral. Habla de “semana de remontada”, de movilizar a jóvenes y mujeres, de evitar una supuesta “involución”. Pero los números no acompañan del todo. Aunque el PSOE ha recortado algo de distancia en las últimas mediciones, la “remontada” que proclama sigue sin materializarse con la contundencia necesaria.

El reloj también marca el ritmo de los debates. El cara a cara del pasado jueves 19 de noviembre entre Sánchez y Feijóo dejó un balance claro para la mayoría de analistas y de la opinión pública: el líder del PP se impuso. Las encuestas posteriores al duelo le dieron una victoria amplia (en torno al 64 % frente al 32 % de Sánchez en un sondeo, y hasta el 83 % entre los lectores de algunos medios).

Feijóo fue a por todas desde el primer minuto, centrado en la corrupción, la vivienda, los accidentes ferroviarios y la gestión de la legislatura. Sánchez optó por un tono contenido, pidió perdón en varias ocasiones y dejó sin respuesta buena parte de las preguntas directas de su rival.

Ahora, el jueves 26 de noviembre llega el debate a cuatro, con la incorporación de Santiago Abascal (Vox) y Ada Colau (Frente Amplio). Será la última gran cita televisiva antes de la jornada de reflexión.

Tic-tac. Siete días. Una semana para decidir si España sigue atrapada en el mismo ciclo o se libera de él.

El reloj ya ha empezado a correr.