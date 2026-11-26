Este miércoles, en la manifestación del 25-N en Madrid contra la violencia de género, Begoña Gómez, esposa de Pedro Sánchez, se situó en primera fila de la pancarta del PSOE, rodeada de dirigentes socialistas como Óscar López, Rebeca Torró, Reyes Maroto y Carmen Calvo. No se limitó a posar: agarró el micrófono y coreó a grito pelado consignas como «Se nota, se siente, las mujeres están presentes» y el ya viral «Un bote, dos botes, machista el que no bote».

El vídeo no tardó en circular y la reacción en redes fue inmediata y demoledora. Usuarios de X recordaron el pasado familiar que la propia izquierda abolicionista suele señalar como el colmo de la explotación.

El padre de Begoña, Sabiniano Gómez, y su familia gestionaron durante décadas una red de saunas (Adán, Azul, Princesa…) y al menos un prostíbulo en el Paseo de la Castellana. Testimonios de extrabajadores y un comercial de publicidad aseguran que Begoña se ocupaba de la contabilidad y de los pagos en metálico. Algunos de esos locales acumularon expedientes municipales, denuncias de prostitución (incluida la de menores según un testigo).

En X, las críticas no se anduvieron con paños calientes:

Begoña Gómez, cuyo padre regentaba decenas de prostibulos y se enriqueció con ello (ella le llevaba la contabilidad), en una manifestación por los derechos de las mujeres. Menuda hipocresía. https://t.co/aILPuZh554 — Gran Capitán General de los Tercios (@capTercio) November 25, 2026

La hija del dueño de un prostíbulo y la esposa del jefe de Ábalos, Koldo y el Tito Berni gritando “machista el que no bote” España te la cuentan y no te la crees. Qué salvajada. — Vito Quiles 🇪🇸 (@vitoquiles) November 25, 2026

Verla hacer el gilipollas de esta manera sabiendo que ha sido la contable de una sauna donde se prostituían también menores es de una repugnancia insuperable. — Juan (@juanLR_r) November 25, 2026

No es IA, es realidad y de hoy.

La pentaimputada e hija de un proxeneta haciendose abanderada de las mujeres y gritando «machista el que no bote».

Es vomitivo y repugnante el nivel de cinismo e hipocresía de esta mafia.

#Horizonte https://t.co/lKeSxBX7dK — Jesús Mayoral. – (@jemayfe73) November 25, 2026

Mientras Begoña daba botes por las calles de Madrid, sigue pendiente de juicio oral por tráfico de influencias y malversación, con acusaciones populares que piden años de cárcel. La imagen de la imputada convertida en abanderada del feminismo oficial ha generado un tsunami de rechazos que resume el sentimiento de muchos: el esperpento perfecto de la España actual.