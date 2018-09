El juez procesa a Willy Toledo por insultar a Dios y a la Virgen María

Un juez ha procesado este 26 de septiembre de 2018 al actor Willy Toledo por insultar a Dios y a la Virgen María en unos comentarios escritos en Facebook. Willy Toledo reconoce que intentó escaparse por la casa del vecino para que la poli no le pillara.

En un auto de transformación de diligencias previas en procedimiento abreviado, el titular del Juzgado de Instrucción número 11 de Madrid procesa al actor por un delito contra los sentimientos religiosos.

A Toledo se le atribuye haber criticado en Facebook la apertura de juicio oral contra tres mujeres que en 2014 salieron en procesión con una gran vagina por Sevilla: "Yo me cago en Dios y me sobra mierda para cagarme en el dogma de la 'santidad y virginidad de la Virgen María'", escribió entonces en esa red social."

Cada vez que tú emites una opinión, es obvio que las personas que abracen la opinión contraria se van a poder sentir ofendidas. Yo también me siento ofendido por muchas expresiones que escucho, pero sin embargo no se me ocurre ejercer acciones legales, persecutorias e inquisitoriales contra quien opina distinto a mí", argumentaba Toledo el pasado mayo.

Tras una denuncia de la Asociación de Abogados Cristianos y de la Fiscalía, el juez emitió una orden de detención contra el actor por no acudir a declarar ante la justicia. "No he acudido a las citaciones judiciales porque me parece que no he cometido ningún delito", dijo Toledo. Fue arrestado en su casa al pesar sobre él una orden de detención y tras pasar la noche en el calabozo fue puesto en libertad. Ahora, ha sido procesado.