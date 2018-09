Villarejo se jactó delante de la ministra Delgado de haber "preparado" el 'caso Gürtel' con Garzón y el policía de confianza de Rubalcaba

'Lola', la ministra de Justicia de Pedro Sánchez, no es el único miembro del Gobierno socialista que sudará frío este domingo, pero cuando seguro que a estas horas, después de ver lo que aparece en los diarios online y lanza al aire el diario Moncloa.com, tiene un ataque de nervios (La 'feminista' ministra Lola en la picota: "Marlaska es maricón").

El comisario José Manuel Villarejo, en prisión desde el pasado 5 de noviembre por presuntos delitos de organización ilegal, cohecho y blanqueo de capitales, desveló en la comida que celebró el 23 de octubre de 2009 con la hoy ministra de Justicia, la fiscal Dolores Delgado, y Baltasar Garzón, entonces juez de la Audiencia Nacional, que participó en la investigación del caso Gürtel e intervino en los momentos previos a la judicialización de este proceso relacionado con la financiación irregular del PP.

Fue la sentencia del caso Gürtel, dictada por la Audiencia Nacional el pasado 24 de mayo, la base de la moción de censura que le costó el cargo de presidente del Gobierno a Mariano Rajoy. La mano de Villarejo en Gürtel era, hasta ahora, desconocida. Se ha puesto de manifiesto a raíz de la difusión por la web moncloa.com de la grabación de la comida celebrada en 2009, grabación realizada a escondidas por el propio Villarejo.

A la comida, además de Dolores Delgado y Baltasar Garzón, asistieron el entonces director adjunto operativo de la Policía, Miguel Ángel Fernández Chico, ya fallecido, y dos mandos policiales adjuntos al DAO, Enrique García Castaño, alias 'El Gordo', y Gabriel Fuentes.

Según moncloa.com, la mención al caso Gürtel se produjo al final de la comida, cuando Garzón y Delgado ya se habían marchado. Permanecían, por tanto, todos los mandos policiales convidados por Villarejo.

Es Villarejo el que entonces cuenta que "en 2008, en agosto" hubo una comida a la que asistieron "Balta, Juan Antonio, el Oli y yo".

El diminutivo con el que Villarejo se refiere a Baltasar Garzón refleja la estrecha confianza que ambos llegaron a tener (El actual 'número 2' del Ministerio de Defensa dio dinero "en bolsas de El Corte Inglés" al comisario Villarejo por espiar a Aznar ).

"Juan Antonio" era Juan Antonio González, entonces comisario general de Policía Judicial y estrecho colaborador del dirigente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, que era ministro del Interior cuando estalló el caso Gürtel.

"Oli" era el comisario José Luis Olivera, que en aquel momento era responsable de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), puesta en marcha en 2005 por Juan Antonio González.

Según el relato de Villarejo, durante esa comida Garzón le cogió en un aparte y le dijo que de él se fiaba pero de Juan Antonio González no.

"Y, entonces, en un aparte y no sé qué me dijo, Balta me dijo 'yo de ti, no se por qué, pero me fío, coño, porque eres un profesional, cojones, tu curras y tal cual, no tienes ná, te pasa como al Gordo, no tenéis sentimientos'. ¡Coño, no me jodas! 'No, no, hombre, no es así, tal'. Y dice 'nooo, no, además da gusto trabajar contigo, coño, porque tal, porque tú eres un tío y tal y cual', dice 'pero no me fío de Juan Antonio'. Me lo dijo, ¿eh? Me dijo. 'Y ¿por qué?' 'Porque, me dijo, me dice mucho Alfredo, Alfredo me dice: ''fíate de él y tal y cual'. Y me dice 'porque tu amigo Alfredo...'. 'Yo no conozco a Alfredo'. Y dice '¿serás hijo de puta? ¡Esto no te lo perdono!'. Y yo 'no le conozco' Y él 'así me gusta, así me gusta, que lo niegues'".