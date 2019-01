Alberto Jiménez Becerril a Rufián: "No abro regalos con mis padres desde los 7 años por tus amigos de ETA"

No crremos que haga mella en su trastornado cerebro, porque la gente como Gabriel Rufían tiene blindado el sectarismo y anestesiado el sentido común, pero el golpe ha sido en toda la boca (Nombran 'Gilipollas del año' a Gabriel Rufían ¿saben quiénes le acompañan en el pódium?).

Gabriel Rufián publicó el siguiente tuit la noche de Reyes llamando "carceleros" y "salvajes" a los jueces que mantienen en prisión a parte de los golpistas responsables de referéndum ilegal en Cataluña (Twitter: La bella Cristina Seguí (VOX) le da turrón del duro al fondón Gabriel Rufián (ERC)).

Le dieron lo suyo en las redes sociales y no sólo personajes como Seguí:

No Rufi, no. No sea canalla. Secuestrado, y por sus amigos, estuvo Ortega Lara. Estos no son nada más que un puñado de políticos delincuentes. Y cutres. Muy cutres.