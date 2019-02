Las memorias del agente Mikel 'El Lobo' Lejarza: "Puigdemont y Oleguer Pujol estaban en el entorno de Terra Lliure"

La leyenda de Mikel Lejarza, El Lobo, se inicia en 1974 cuando se infiltra en ETA. Desde el interior de la organización terrorista, consiguió asestar el peor golpe de su historia criminal: la detención de más de 200 activistas.

Han pasado 45 años desde entonces y, en contra de lo que la gran mayoría de la gente piensa, Lejarza ha seguido trabajando para el servicio de inteligencia español, la Guardia Civil y la Policía, y ha colaborado con los servicios secretos de Estados Unidos.

Durante la mayor parte de esos años ha sido lo que llaman un “Agente negro”, alguien que cobra puntualmente todos los meses su paga en un sobre, pero no aparece en el listado oficial de agentes; de esta forma, si le atrapan en una misión, el servicio secreto puede desmentir tener relación con él.

Después de tantos años guardando silencio, Mikel Lejarza ha decidido contar en “Yo confieso: 45 años de espía“ la multitud de operaciones y acciones que ha llevado a cabo, junto con sus reflexiones, emociones y sentimientos.

Acompañado por el periodista Fernando Rueda, máximo especialista español en asuntos de espionaje, juntos han construido unas memorias narradas en primera persona en las que cuenta toda la verdad, amarga a veces, dura casi siempre, reconociendo sus éxitos pero también aquellos momentos de los que no se siente especialmente orgulloso.

Desgrana con la firmeza de un cirujano los entresijos de su vida desde que entró como un joven inocente que lo desconocía todo en la organización terrorista hasta sus últimos trabajos en la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo internacional o el tráfico de armas.

En 'Yo confieso', Lejarza muestra un interés especial en resaltar el dolor que ha sentido a lo largo de los años, la soledad ante la dejadez o incomprensión por parte de muchos jefes y compañeros que ha tenido en tantas operaciones, cuando lo que ha hecho ha sido para salvaguardar la seguridad de España:

‘Cómo explicar en un libro tu actitud ante una sucesión continua de situaciones límite. (...). Perdí el sueño, perdí a mis amigos y a mi familia, lo perdí todo y comencé de cero, un cero de verdad. Y mis enemigos se multiplicaron, porque los tenía hasta en mis propias filas. Me decían: “Corre, Lobo, corre, que tu vida dependerá de tu instinto”.

Lo más duro para mí no ha sido la persecución de ETA, eso ya lo tenía asumido. Lo peor es que mis propios compañeros, después de culminar una exitosa operación o varias, me hayan ninguneado, y otros de las Fuerzas de Seguridad del Estado me odien y me hayan hecho pasar los peores ratos de mi vida’.