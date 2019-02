Ortega Smith (VOX) pone en jaque a Sáenz de Santamaría en el juicio del procés por no haber aplicado el 155 antes

La exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, declaró como testigo este 27 de febrero de 2019 en el juicio del procés celebrado en el Tribunal Supremo, a petición de la acusación popular, a cargo de VOX.

Las preguntas las llevó a cabo el secretario general de la organización de Santiago Abascal, Javer Ortega Smith, también abogado participante del proceso. Una estampa muy curiosa y un gran momento político en la actualidad; la de uno de los líderes de VOX sentando en el juicio -aunque sea como testigo- a alguien muy representativo del antiguo PP de Mariano Rajoy.

El momento más duro del interrogatorio de Ortega Smith fue relativo a la aplicación del artículo 155 en Cataluña, cuestionando el de VOX por qué no fue aplicado antes de esa fecha del 27 de octubre del año 2017.

Ortega Smith: Desde el año 2012 ya se conoce que había estructuras para la independencia, no sé si usted tenía este conocimiento cuando entró en su cargo.

Soraya Sáenz de Santamaría: En las primeras reuniones que se mantuvieron con la Generalitat de Cataluña en el año 2011 esa no era una cuestión que estuviera ahí.

Ortega Smith: Yo le pregunto si con anterioridad al 1 de octubre tuvo usted conocimiento por parte de Fiscalía, Abogacía del Estado sobre la necesidad de aplicar el artículo 155 antes de que se produjera el 1 de octubre.

Soraya Sáenz de Santamaría: No creo que corresponda a la Fiscalía hacer ese tipo de proposición, y no hacer sugerencias de ese tipo. Nosotros tuvimos en cuenta premisas como la defensa de la soberanía y de la unidad nacional, garantizar el cumplimiento de la ley y hacerlo con la mayor rigurosidad y prudente, y mantener el acuerdo político a pesar de que en el Senado contábamos con una mayoría suficiente. [...] Unos decían que debía haberse aplicado en el año 2014 y otros que no debió haberse aplicado nunca, y otros fueron evolucionando de opinión incluso manteniendo diferetes opiniones al respecto. A la hora de tomar decisiones es más fácil lo que suele decirse, a toro pasado.