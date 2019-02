Sáenz de Santamaría 'se merienda' al abogado de Junqueras que intentaba hacerle el lío validando la república ficticia en la que creen

La exvicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, declaró como testigo este 27 de febrero de 2019 en el juicio del procés celebrado en el Tribunal Supremo, a petición de la acusación popular, a cargo de VOX. Ortega Smith (VOX) pone en jaque a Sáenz de Santamaría en el juicio del procés por no haber aplicado el 155 antes.

Pero el momento más tenso de la declaración de Soraya llegó con las preguntas de uno de los abogados de la defensa, el letrado Andreu Van den Eynde, defensor de Oriol Junqueras. El abogado trató de ejercer como su cliente y abordar la problemática entre España y Cataluña como si fueran dos potencias iguales, e intentó trasladarle esa tesitura a la exvicepresidenta. Pero no coló, porque Saénz de Santamaría se mostró absolutamente férrea:

Van den Eynde: Entiendo que sí que sabrá cómo están delimitadas las competencias en acción exterior entre el Estado y Cataluña?

Sáenz de Santamaría: ¿Perdóneme?

Van den Eynde: ¿Sabe cómo están delimitadas las competencias en acción exterior entre el Estado y Cataluña?

Sáenz de Santamaría: Sí, conozco cómo es la organización territorial del Estado.

Van den Eynde: ¿Impugnaron de alguna forma las manifestaciones de independencia?

Sáenz de Santamaría: Un Gobierno democrático respeta la libertad de expresión e ideológica, pero garantiza el cumplimiento de la ley.

Van den Eynde: ¿Se podía entonces hablar del referéndum?

Sáenz de Santamaría: No se puede hablar de lo que uno no tiene capacidad de disponer, porque eso es parlar en balde. Tienen que saber lo que pueden o no pueden hacer y ningún gobierno puede disponer de la soberanía nacional.



El presidente del Tribunal, Manuel Marchena, tuvo que llamar la atención en varias ocasiones a uno de los abogados de la defensa, en este caso de Oriol Junqueras, Andreu Van den Eynde, por preguntar chorradas sin pertinencia para tratar de mostrar el desconocimiento de la testigo.